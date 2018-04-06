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Украина предпринимает меры, чтобы блокировать работу в Крыму турбин Siemens - Гройсман
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06.04.2018 11:00
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Cкандал, произошедший вокруг инцидента с незаконным ввозом турбин
Siemens, доказывает, что санкционная политика против России
действует, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Гройсман заявил, что Украина пытается блокировать работу в крыму
турбин Siemens Фото: kmu.gov.ua "Мы предпринимаем меры по всем
направлениям, дипломатических и других каналах, для того, чтобы
блокировать их работу и требовать реакции для введения
дополнительных санкций в страну-агрессора", – отметил премьер.По
словам Гройсмана, скандал, произошедший вокруг инцидента с
незаконным ввозом турбин, доказывает, что санкционная политика
против России действует.21 июля 2017 года Siemens сообщила,
что в аннексированный Крым были незаконно перемещены
четыре их газотурбинные установки, поставленные летом для
электростанции в Тамани (Краснодарский край).В Тамани компания
"Технопромэкспорт" строит электростанцию, где, согласно контракту,
должны использоваться турбины Siemens. По данным Reuters, эта
же компания связана с проектом электростанции в Севастополе, и
немецкое оборудование изначально планировали использовать в
аннексированном Крыму.Siemens подала иски в российские
суды и инициировала процесс прекращения
лицензионного соглашения с российскими компаниями в
области поставок оборудования для парогазовых
электростанций. Ответчиками выступили компании
"Технопромэкспорт" и "Сименс технологии газовых турбин". 14 декабря
суд в Москве отказал Siemens в возврате турбин из Крыма.В
январе 2018 года США ввели санкции в отношении россиян и
компаний, которые участвовали в поставке турбин в Крым.31 января
издание "Новая газета" сообщила, что Siemens и ряд других западных
компаний продолжают работать на временно оккупированном
полуострове.Россия аннексировала Крым после незаконного
"референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не
признается Украиной и большинством стран мира.
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