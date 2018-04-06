Cкандал, произошедший вокруг инцидента с незаконным ввозом турбин Siemens, доказывает, что санкционная политика против России действует, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Гройсман заявил, что Украина пытается блокировать работу в крыму турбин Siemens Фото: kmu.gov.ua "Мы предпринимаем меры по всем направлениям, дипломатических и других каналах, для того, чтобы блокировать их работу и требовать реакции для введения дополнительных санкций в страну-агрессора", – отметил премьер.По словам Гройсмана, скандал, произошедший вокруг инцидента с незаконным ввозом турбин, доказывает, что санкционная политика против России действует.21 июля 2017 года Siemens сообщила, что в аннексированный Крым были незаконно перемещены четыре их газотурбинные установки, поставленные летом для электростанции в Тамани (Краснодарский край).В Тамани компания "Технопромэкспорт" строит электростанцию, где, согласно контракту, должны использоваться турбины Siemens. По данным Reuters, эта же компания связана с проектом электростанции в Севастополе, и немецкое оборудование изначально планировали использовать в аннексированном Крыму.Siemens подала иски в российские суды и инициировала процесс прекращения лицензионного соглашения с российскими компаниями в области поставок оборудования для парогазовых электростанций. Ответчиками выступили компании "Технопромэкспорт" и "Сименс технологии газовых турбин". 14 декабря суд в Москве отказал Siemens в возврате турбин из Крыма.В январе 2018 года США ввели санкции в отношении россиян и компаний, которые участвовали в поставке турбин в Крым.31 января издание "Новая газета" сообщила, что Siemens и ряд других западных компаний продолжают работать на временно оккупированном полуострове.Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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