Следователи на Закарпатье выясняют причины смертельной аварии в селе Лопухов Тячевского района. Как сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги и оказался в русле реки Брустурянка. От полученных травм водитель погиб.

"Сообщение об аварии, в которой погиб локальный житель, в полицию поступило от медиков, которые и констатировали смерть. Следственно-оперативная группа на месте аварии установила, что погибшим является 36-летний житель села Лопухов. Водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Авто перевернулось, а мужчина получил несовместимые с жизнью телесные повреждения. Затем автомобиль оказался в русле реки Брустурянка. Тело направили на экспертизу, а по факту смертельной аварии следователь открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Следствие по делу продолжается", - рассказала пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

Как ранее сообщал в с. Брод на Закарпатье при неустановленных обстоятельствах утонули локальный житель и его трехлетний внук.

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