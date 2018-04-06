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В Русановский канал в Киеве неизвестные бросили мусорный контейнер (фото)
06.04.2018 11:05
В Русановский канал в Киеве неизвестные бросили мусорный контейнер (фото) Контейнер пришлось доставать водолазам .

В Киеве водолазам КП «Плесо» пришлось доставать со дна Русановского канала мусорный контейнер.

«Кроме выполнения высокопрофессиональных подводно-технических работ вроде осмотров опор мостов, подводного ремонта судов, обследования акваторий пляжей, а также спасательного сопровождения спортивных мероприятий на воде, иногда приходится доставать со дна водных объектов мусорные контейнеры. Как правило, это случается, когда определенные лица используют ночное время не для отдыха, а для противоправных видов развлечений и самоутверждения, и решают поместить общественное имущество на глубину четырех метров», – говорится в сообщении КП «Плесо».

Водолазы вытащили мусорный контейнер. Фото: facebook.com/pleso2016

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