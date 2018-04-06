Известный исполнитель Валерий Меладзе и его вторая жена, бывшая солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева не показывают своих детей публике. Пара до сих пор не показала снимки младшего сына Луки, который родился еще в 2014 году. А 14-летний Константин появляется на людях довольно редко.

Однако накануне в сети пользователи нашли снимок, на котором парень запечатлен вместе с родителями. Фотографию разместила компания, которая занимается организацией детских праздников. На фото знаменитые родители стоят с обеих сторон рядом с парнем.

Именно эта компания занималась организацией праздника сына Меладзе, который проходил в интерактивном музее-театре. Аккаунт этого музея и опубликовал снимок Константина с родителями.

Напомним, Костя родился в 2004 году, когда Валерий состоял в первом браке с Ириной Меладзе. Певец семь лет скрывал от жены роман с Джанабаевой.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, известная украинская певица, победительница международного песенного конкурса "Евровидение" в 2016 году, Джамала поделилась снимком детской комнаты, которая принадлежит ее недавно рожденному сыну .

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