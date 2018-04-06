Одни из главных христианских заповедей «не убий» и «любви к врагам» обретают совсем другое значение на фронте.

Об этом в эфире программы «Грани войны» на заявил протоиерей, первый заместитель председателя Синодального управления военного духовенства протоиерей Тарас Мельник.

«Мы должны понимать, что Бог дал нам Украину, дал жизнь и право защищать себя и семью. Конечно, заповедь «не убий», это об умышленном убийстве, а заповедь защищать свою родину, друга, брата, это, как говорится, «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Поэтому мы объясняем, что это наш священный долг», — отметил священнослужитель.

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По его словам, тоже самое касается и прощения врага.

«Нужно всегда определять эти вещи. Мы понимаем четко, что идет война, на нашу землю пришли оккупанты. Когда воин стоит на передовой, он понимает, что сегодня должен защищать и убить того, кто пришел на его землю. Другое, когда воин идет завоевывать землю. Церковь к этому относится по-другому, она это не благословляет», — подчеркнул отец.

Также протоиерей УПЦ КП прокомментировал частые освящения оружия на фронте.

«Если рассмотреть этот вопрос в настоящем времени, то это идет не освящение оружия, а посвящение наших воинов на защиту родины. К сожалению, трактуют по-другому. Когда ребята идут на передовую, священник читает молитву, окропляет их водичкой, чтобы Бог дал им сил и мужества выполнять свой священный долг», — констатировал он.

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