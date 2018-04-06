Рада может заслушать отчет правительства 20 апреля

Верховная Рада Украины 20 апреля заслушает отчет правительства Владимира Гройсмана, обещает председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по окончании "часа вопросов к правительству" в парламенте А.Парубий обратился к народным депутатам: "Вопросы от народных депутатов закончились. Мы можем считать, что состоялся отчет правительства?"

Из зала ответили отрицательно. На это спикер сказал: "Хорошо, тогда в следующую пятницу (в пятницу на следующей пленарной неделе, 20 апреля – ИФ)".