Боб Дилан спел композицию, посвященную однополой любви

Она вошла альбом, посвященный гей-бракам и записанный компанией MGM Resorts International. В проекте также приняли участие Кеша и Бен Гиббард.

Легендарный рок-исполнитель Боб Дилан посвятил композицию однополой любви. Она вошла в альбом, посвященный гей-бракам и выпущенный компанией MGM Resorts International. Об этом пишет The New York Times.

По информации издания, в проекте также приняли участие Кеша, St. Vincent, Бен Гиббард. Все композиции, вошедшие в альбом, являются переделанными кавер-версиями известных хитов.

В частности, Боб Дилан спел композицию She's Funny That Way («В этом ее чудачество») из Великого американского песенника. Название ее стало звучать, как He's Funny That Way («В этом его чудачество»). При этом мужчины исполняли песни, посвященные мужчинам, а женщины пели о женщинах.

Пластинка была названа Universal Love («Универсальная любовь»). Релиз ее должен состояться 6 апреля этого года.

Ранее сообщалось, что гитару Боба Дилана продали на аукционе за 400 тысяч долларов.



