Российский продюсер Яна Рудковская попросила сына публично ответить на вопросы об избиении его родителями. Сын Рудковской высказался на камеру Фото: rudkovskayaofficial / Instagram Видео, на котором мальчик запечатлен во время съемки рекламы, Рудковская разместила в Instagram."Вы шутите?" – ответил сын продюсера и отрицательно покачал головой на вопросы об избиении мамы и папы. Ну что ,сегодняшний ньюсмейкер Саня @gnomgnomych ответил британской «Daily Mail» и всей западной прессе , а также к сожалению и российским СМИ о его жёстком воспитании, в легкой непринуждённой форме во время съёмочного процесса ) Скорей только западным СМИ не знакомо , что «Устами младенца глаголет истина») , а вот нашим журналистам надо сначала разобраться и не воспринимать все в буквальном смысле ,и уж тем более утрировать все на свой лад и на свой изощренный ум ,тем более по отношению к своим соотечественникам )Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 4 Апр 2018 в 8:39 PDT Продюсер Яна Рудковская в интервью "Дождю" сказала, что они вместе с мужем, фигуристом Евгением Плющенко, за проступки сажают пятилетнего сына Александра в темную комнату.После откровений Рудковской британское издание Daily Mail обнародовало статью с заголовком "Миллионер и мать пятилетнего гения фигурного катания призналась, что бьет его ремнем и запирает в темном чулане, чтобы он стал „лучшим фигуристом на свете“. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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