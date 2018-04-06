В 2021 году минимальная заработная плата украинцев будет составлять 6 200 гривен. Об этом говорится в апрельском консенсус-прогнозе Минэкономразвития на 2018-2021 годы, передает

Так, в частности, в соответствии с прогнозом, среднегодовая минимальная заработная плата украинцев составит в 2019 году — 4 600 грн, в 2020 году — 5 400 грн, а в 2021 году — 6 200 грн (по сравнению с размером минималки по состоянию на апрель 2018 года).

Справка

“Консенсус-прогноз” — это усредненные значения основных прогнозных показателей экономического развития Украины, которые рассчитаны на основе экспертных оценок участников опроса.

Напомним, в соответствии с прогнозом МЭРТ, рост реального ВВП в 2021 году составит 4%, а инфляция достигнет 6,4%.

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