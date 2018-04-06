В американском штате Небраска сына голливудского актера Шона Пенна и его подругу арестовали по обвинению в хранении наркотиков, сообщает Корреспондент .

По данный источника, 24-летний Хоппер Пенн путешествовал в автомобиле в компании своей подруги, когда его остановили патрульные для проверки документов. В результате обыска представители правоохранительных органов обнаружили наркотические вещества - 14 граммов марихуаны, четыре таблетки амфетамина и три грамма грибов.

Стоит отметить, что подруга Хоппера Пенна также была арестована. Власти предъявили Хопперу Пенну обвинения в хранении наркотиков.

Кроме этого, в США хранение амфетамина считается уголовным преступлением.

Как сообщал svodka.net ранее, на территории Закарпатья сотрудники правоохранительных органов о бнаружили у мужчины дома марихуану, спрятанную в рамке иконы , которая висела на стене. По факту хранения наркотиков полицейские начали уголовное производство по части 1 статьи 309 УК Украины.

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