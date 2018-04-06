Алюминий в США дешевеет после введения новой импортной пошлины благодаря достаточным запасам

Цены на алюминий в США опускаются, несмотря на введение американскими властями 10%-ной пошлины на импорт металла, призванное подтолкнуть к росту его производства внутри страны.

Снижение цен является хорошей новостью для производителей продукции из алюминия - от банок для напитков до кузовов автомобилей: в данный момент им приходится платить за алюминий на 4% меньше, чем до 1 марта 2018 года, когда власть президента США Дональда Трампа объявила о введении новой пошлины на импорт металла, пишет газета The Wall Street Journal.

Как сообщалось, 8 марта Д.Трамп подписал два документа - о введении пошлин в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия, сделав исключения для Мексики и Канады, поскольку Вашингтон ведет с этими странами переговоры по пересмотру условий североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA или НАФТА).

Решения вступили в силу 23 марта. Незадолго до этого Д.Трамп подписал документ, откладывающий до 1 мая введение пошлин на импорт стали и алюминия из ряда государств-союзников: Аргентины, Австралии, Бразилии, стран Европейского союза, Канады, Мексики и Южной Кореи.

Перед введением США новой импортной пошлины на алюминий американские производители продукции из этого металла заявляли, что такой шаг приведет к росту стоимости металла и его нехватке на фоне увеличивающегося спроса.

Цена алюминия резко выросла за несколько недель до введения пошлин, однако в последнее время она снизилась на ожиданиях, что запасы металла в ближайшие месяцы будут достаточными. Стоимость алюминия в США составляет порядка $2387 за тонну, что на 7% ниже пикового уровня, зафиксированного в феврале.

"Конечно же, мы испытываем большое облегчение, - отмечает Майкл Мэйпс, главный исполнительный директор Exal Corp., выпускающей алюминиевые банки. - Поставки металла в данный момент - это не проблема".

Эксперты полагают, что цены на алюминий продолжат падать, поскольку некоторые компании начали вводить в эксплуатацию ранее остановленные производственные мощности в ожидании увеличения спроса на металл после введения нового тарифа на импорт.

В 2017 году лишь около 15% спроса на алюминий в США было удовлетворено за счет внутреннего производства.

Тем временем, цены на сталь в США существенно выросли после введения 25%-ной импортной пошлины. Стоимость горячекатаной листовой стали подскочила на 10% с момента объявления о введении пошлины, по итогам торгов в четверг она составила $872 за тонну, свидетельствуют данные S&P Global Platts.

С начала 2018 года сталь в США подорожала на 34%.

Сталепроизводители США в течение многих лет обвиняли зарубежных конкурентов в демпинге, заявляя, что цены на поставляемую ими сталь ниже производственных затрат американских компаний. Это способствовало снижению цен на сталь в США, а также удерживало местные компании от инвестиций в производство.

Введение новых пошлин на импорт стали, а также рост спроса на сталь со стороны растущего производственного сектора способствует вводу в эксплуатацию ранее остановленных мощностей по выплавке стали, а также подготовке планов строительства новых сталеплавильных заводов, пишет WSJ.