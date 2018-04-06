Недавно пронырливые репортеры подсчитали доходы и расходы Аллы Пугачевой и ее молодого мужа Максима Галкина. Суммы слили в интернет, где получили массу негодования, пишет со ссылкой на .



Оказывается, что за одно частное или корпоративное выступление Алла Борисовна получает минимум 250 тысяч евро – это около 18 миллионов рублей. Для сравнения: молодой супруг Примадонны, телеведущий, юморист, шоумен зарабатывает за один выход на сцену в много раз меньше – 50 тысяч евро (3,6 миллиона рублей).

Траты у супругов очень внушительные. Так, за услуги домработницы Галкин и Пугачева платят около 1,5 тысяч евро (больше 100 тысяч рублей). При этом содержание замка в подмосковной деревне Грязь звездной семье обходится в 500 тысяч рублей в месяц.

Дети Аллы и Максима, четырехлетние Гарри и Лиза, тоже не обделены деньгами. Они посещают элитный детский сад, на который ежемесячно уходит 650 тысяч рублей. Сына и дочь обучают игре на музыкальных инструментах, хореографии и иностранным языкам, с ними всегда есть няня. Она получает около трех тысяч евро в месяц.



Что и говорить, эта информация наделала немало шума в Сети. Люди возмущались и писали оскорбления. "Ни стыда ни совести! Тут над каждой копейкой трясешься, а у этих дети ходят в илитный садик (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Коммуналка ЖКХ нынче дорогая", "В то время как кому -то нечем платить за квартиру, другой с жиру спускает целые состояния", "Интересно, налоги с гонорара заплатит? Ей жить на пенсию тяжело, вся страна живет, а им тяжело... ФУ", "Действительно, что за бардак, откуда ж такие деньги? жируют на деньги, которые нормальным трудом за всю жизнь не за работаешь. Кому ж на Руси жить хорошо ?всем, только не русским! и никому дела нет, а куда смотрит СК? да никуда!" – взялись за травлю пользователи Сети.

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