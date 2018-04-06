Богатство Пугачевой взбесило нищую страну По теме:
Недавно пронырливые репортеры подсчитали доходы и
расходы Аллы Пугачевой и ее молодого мужа Максима Галкина. Суммы
слили в интернет, где получили массу негодования, пишет
со ссылкой на .
Оказывается, что за одно частное или корпоративное выступление Алла
Борисовна получает минимум 250 тысяч евро – это около 18 миллионов
рублей. Для сравнения: молодой супруг Примадонны, телеведущий,
юморист, шоумен зарабатывает за один выход на сцену в много раз
меньше – 50 тысяч евро (3,6 миллиона рублей).
Траты у супругов очень внушительные. Так, за услуги домработницы
Галкин и Пугачева платят около 1,5 тысяч евро (больше 100 тысяч
рублей). При этом содержание замка в подмосковной деревне Грязь
звездной семье обходится в 500 тысяч рублей в месяц.
Дети Аллы и Максима, четырехлетние Гарри и Лиза, тоже не
обделены деньгами. Они посещают элитный детский сад, на который
ежемесячно уходит 650 тысяч рублей. Сына и дочь обучают игре на
музыкальных инструментах, хореографии и иностранным языкам, с ними
всегда есть няня. Она получает около трех тысяч евро в месяц.
Что и говорить, эта информация наделала немало шума в Сети. Люди
возмущались и писали оскорбления. "Ни стыда ни совести! Тут над
каждой копейкой трясешься, а у этих дети ходят в илитный садик
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.
ред.)", "Коммуналка ЖКХ нынче дорогая", "В то время как кому -то
нечем платить за квартиру, другой с жиру спускает целые состояния",
"Интересно, налоги с гонорара заплатит? Ей жить на пенсию тяжело,
вся страна живет, а им тяжело... ФУ", "Действительно, что за
бардак, откуда ж такие деньги? жируют на деньги, которые нормальным
трудом за всю жизнь не за работаешь. Кому ж на Руси жить хорошо
?всем, только не русским! и никому дела нет, а куда смотрит СК? да
никуда!" – взялись за травлю пользователи Сети.
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