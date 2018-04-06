Российская танцовщица Анастасия Волочкова показала поперечный шпагат вместе с ребенком. Волочкова: Приехала разведать место для свадьбы Фото: volochkova_art / Instagram Фото, сделанное на территории одного из отелей, она опубликовала в Instagram."Приехала разведать место для свадьбы", – написала она. Многие спрашивают, почему я сегодня в другом отеле @natai * beach ...Да просто я люблю самые лучшие места! И люблю эксперименты. Этот опыт оказался более, чем удачным Сегодня приехала разведать место для свадьбы. Этот отель демократичный, но столь же классный, как и @mkdvilla Я в растерянности.. Куда же ехать в следующий раз. #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #мы #instagood #beautiful #ballerina #love #story #enjoy #весна #отдых #море #phuket #maikhaodreamvilla #maikhaodreamvillaresortandspa #шпагатволочковой Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova * art) 5 Апр 2018 в 11:02 PDT У Волочковой роман с Михаилом Логиновым, который, по словам инсайдера, является программистом из Иркутска, не имеющим "ни копейки за душой".Российская танцовщица Анастасия Волочкова ранее обвинила бывшего любовника, бизнесмена Чермена Дзотова, в публикации ее интимных снимков. Недавно оназаявила, что простит Дзотова, если он заплатит ей $10 млн.Волочкова ранее показала шпагат, выполненный на скамейке, и развела ноги перед поэтом из Казахстана.Балерина часто выставляет фото своего шпагата в Instagram, снимки она сопровождает хештегом #шпагатволочковой. Ранее она написала в соцсети: "Этот элемент моей профессии будоражит более, чем то количество благотворительных концертов, которые я организую и танцую... Я буду радовать вас моей формой и растяжкой!" Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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