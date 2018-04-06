С 4 апреля в Украине заработали новые правила проверки качества продуктов. Наряду с этим, ожидать скорого улучшения качества украинских продуктов питания не стоит. Такое мнение в эфире одной из украинских радиостанций высказал глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа, передает

Закон "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровья и благополучия животных" предоставил возможность увеличить периодичность плановых проверок пищевых предприятий, отметил Лапа.

"По тому закону, который действовал до 4 апреля текущего года, плановые проверки, даже на высокорискованных предприятиях, осуществлялись не чаще, чем один раз в два года. Новый закон дает возможность ввести более рискоориентированный подход. Например, мы будем иметь возможность испытывать предприятия, которые производят продукцию животного происхождения, раз в квартал. В принципе, это соответствует европейской практике", - рассказал Лапа.

Вместе с тем, ситуация на продовольственном рынке страны не улучшится за считанные дни, отметил Лапа.

"Каждое предприятие будет проверяться в зависимости от степени риска. Кто-то будет испытывать все раз в три месяца, кто-то - раз в полгода. Наименее рискованные предприятия, оперирующие продукцией растительного происхождения - раз в два-три года. Я бы не имел здесь чрезмерно оптимистических ожиданий, что через три дня все изменится. Но я убежден, что действие закона обеспечит выполнение требований пищевого законодательства уже в обозримой перспективе до конца года", - сказал глава Госпродпотребслужбы.

О том, что ждать быстрого улучшения ситуации на продовольственном рынке не стоит отметил и депутат Сергей Тригубенко. По его словам, чтобы произошли перемены к лучшему, нужно время, и все будет зависеть от специалистов Госпродпотребслужбы.

"Заработал новый закон, который предусматривает повышение штрафов за некачественную продукцию, и начинает новые правила проверок - риск-ориентированный подход. Это, непременно, большой плюс.

Хотя, я думаю, что быстрых результатов и изменений к лучшему не произойдет: нужно время и профессиональная работа Госпродпотребслужбы - инструменты им для этого дали. Поэтому, время покажет", - написал он на странице в Facebook.

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