|Украинцы не пострадали в Москве при въезде автобуса в подземный переход
|26.12.2017 09:33
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Украинцев нет между пострадавших в Москве в результате въезда автобуса в подземный переход. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter, передает
"По информации консула, граждан Украины нет между пострадавших в Москве при въезде автобуса в подземный переход", - говорится в сообщении.
Напомним, 25 декабря автобус протаранил толпу на Можайском шоссе и въехал в подземный переход. Пять человек погибли, еще пятнадцать пострадали - четверо находятся в больнице.
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