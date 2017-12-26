Украинцев нет между пострадавших в Москве в результате въезда автобуса в подземный переход. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter, передает

"По информации консула, граждан Украины нет между пострадавших в Москве при въезде автобуса в подземный переход", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 декабря автобус протаранил толпу на Можайском шоссе и въехал в подземный переход. Пять человек погибли, еще пятнадцать пострадали - четверо находятся в больнице.

По информации консула, граждан Украины нет между пострадавших в Москве при въезде автобуса в подземный переход. pic.twitter.com/lYC5IVvJrL - Украинская в мире (@UkrZaKordonom) 26 декабря 2017 г.

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