Издано соответствующее распоряжение КГГА.

В частности, по 500 грн получат:

дети с инвалидностью, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой;

дети-сироты, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, которые потеряли обоих родителей.

По 400 грн выплатят детям-сиротам, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, которые потеряли одного из родителей.

По 300 грн направят:

лицам, относящимся к первой категории пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;

вдовам (вдовцам) умерших участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

По 250 грн получат лица, принадлежащие ко второй категории пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Помощь отдельным категориям социально незащищенных киевлян и внутренне перемещенным лицам, состоящим на учете и действительно проживающим в столице, предоставят по случаю 32-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС.

Жителям, которые одновременно относятся к нескольким категориям, предоставят одну выплату в большем размере.

Также в 2018-м, кроме выплат ко 32-й годовщине Чернобыльской катастрофы, предусмотрены выплаты ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне, Дню Независимости, Дню защитника Украины. На эти выплаты в бюджете предусмотрено 105,791 млн грн.

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