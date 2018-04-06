|КГГА распорядилась выплатить денежную помощь чернобыльцам — кто сколько получит
|06.04.2018 11:20
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Издано соответствующее распоряжение КГГА.
В частности, по 500 грн получат:
По 400 грн выплатят детям-сиротам, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, которые потеряли одного из родителей.
По 300 грн направят:
По 250 грн получат лица, принадлежащие ко второй категории пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.
Помощь отдельным категориям социально незащищенных киевлян и внутренне перемещенным лицам, состоящим на учете и действительно проживающим в столице, предоставят по случаю 32-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС.
Жителям, которые одновременно относятся к нескольким категориям, предоставят одну выплату в большем размере.
Также в 2018-м, кроме выплат ко 32-й годовщине Чернобыльской катастрофы, предусмотрены выплаты ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне, Дню Независимости, Дню защитника Украины. На эти выплаты в бюджете предусмотрено 105,791 млн грн.
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