Сеть шокировали фото медицинского центра для украинских спортсменов, который находится в .

Фотографии на своей странице в добавил пользователь Ser Ko, передает .

"Коротко о состоянии нашего спорта изнутри", - подписал он свой пост.

"Это в самом центре , я жил напротив и с 1999 года проходил спортдиспансеризацию, встречал там всех, "" , хоккейную сборную, Ломаченко и других", - добавил Ser Ko в комментариях.

"Подтверждаю. Был там в прошлом году несколько раз. Реально все развалено как после шрапнели, словно машина времени сломалась, и ты вместо светлого будущего оказался снова в 1991 году. В таком заведении не только лечиться не хочется, а вообще память стереть о посещении есть желание", - написал в блогер Антон Ходза.

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