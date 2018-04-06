Космическая компания Virgin Galactic провела первые полноценные испытания суборбитального пилотируемого космоплана VSS Unity класса SpaceShipTwo после крушения ракеты в 2014 году, которое привело к смерти пилота. Об этом пишет The Verge.

Полет прошел в пустыне Мохаве под управлением пилотов Марка Стаки и Дейва Маккея. Впервые пилоты во время тестирования космоплана включили ракетные двигатели — до этого 11 рейсов были совершены без их включения, информирует svodka.net.

SpaceShipTwo (SS2) — пилотируемый суборбитальный космический корабль, изначально созданный для доставки туристов в космос. Корабль поднимается в воздух на сверхтяжелом самолете WhiteKnightTwo, после чего отстыковывается от него и на ракетной тяге летит до границы с космосом — на высоту 100 километров.

После катастрофы 2014 года Virgin Galactic два года не проводила испытаний ракет, разрабатывая новую систему безопасности корабля.

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