На Луганщине следователи СБУ завершили досудебное расследование и направили в суд десять обвинительных актов по уголовным производством в отношении так называемых "силовиков" террористической организации "ЛНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает

"Среди обвиняемых "и.о. министра внутренних дел" самопровозглашенной республики, пятеро руководителей подразделений так называемого "МВД ЛНР", двое работников "генпрокуратуры" и два руководителя "таможни"", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что в 2014-2015 годах жители временно оккупированных территорий Луганщины - бывшие сотрудники подразделений областной милиции, налоговой инспекции и таможни - охотно присоединились к террористическим группировкам и заняли соответствующие должности. Выполняя указания главарей боевиков и российских кураторов, они способствовали деятельности незаконных вооруженных формирований, финансированию самопровозглашенной "ЛНР", обеспечивали поставки через неконтролируемый участок границы с РФ, оружия, товаров и транспорта, участвовали в боевых действиях против сил антитеррористической операции, запугивании мирного населения.

Так называемым "силовикам" инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 с.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал Служба безопасности Украины в Луганской области объявила о подозрении в совершении преступления двум "заместителям министра внутренних дел ЛНР".





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