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- ГОРДОН
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- Алексей Мочанов
- Властям выгодно, чтобы было обосрано с ног до головы все, что
может угрожать их экспериментам с дерибаном и кумовством
Волонтер, блогер, телеведущий.
все материалы автора →
Властям выгодно, чтобы было обосрано с ног до головы все, что
может угрожать их экспериментам с дерибаном и кумовством
Сегодня 12.08 | комментариев: Заставить платить налоги? Или
стимулировать их платить? Народ и правительство думают по-разному.
Диаметрально. А сколько было трепа на Майдане, что "мы за народ, за
страну, за вас, душу й тіло ми положим за вашу свободу, только не
уходите, стойте, мерзните, боритесь, гибнете и голосуйте!". Никто
не говорил, что когда они дорвутся до корыта, станут частью системы
и не планируют ее менять.Только закручивать гайки, наглеть, тупить
и умничать. Расчет и надежда на то, что украинцы разобщены, народ
оболванен, одурачен и зомбирован ящиком с болтунами и негодяями.
Вокруг кого собраться, чтобы сбросить гнет и иго лгунов со
стяжателями? Нет пока в Украине ни такой идеологии, ни такой силы,
ни таких персоналий, которым бы поверили крайний, решающий раз.
Никто никому не верит, никто ни о ком и ни о чем не думает, кроме
себя.Властям выгодно, чтобы украинцы были разобщены и втянуты в
терки-разборки. Чтобы было обосрано с ног до головы все, что может
угрожать их экспериментам с дерибаном и кумовством. Кто в таких
условиях будет хотеть платить налоги, зная, что они уйдут не на
страну и инфраструктуру, а говнюкам на бюджетные расходы? Говнюкам,
а не бюджетникам. Какой стимул? 0,0.Пока не поменяется система,
доверия к чиновникам и политикам в системе не будет никакого. А
надежды на то, что эти поменяют систему, которую они же сами
выстраивали долгие годы, никакой. Тупик? Или новая революция,
кровавый и беспощадный истинно народный бунт? Теперь –
вооруженный?Февральская у нас уже была. Потом премьер драпал в
женском платье. Царскую семью пустили в расход. Во что вылился и
материализовался октябрь – мы тоже знаем. Помним. Видели. Не
дай бог таких исторических параллелей! Но власть, временные
правительства, варяги и их превосходительства упорно ведут именно к
этому. Не ведая, что творят, и с мыслями исключительно о чужих,
народных деньгах. Своих-то нет, только бюджетные, из
закромов.Потому что и в бизнесе они могут только решать, тырить,
дерибанить и откатывать. Строить – это искусство. И ему нужно
учиться так же точно, как и управлять. А у нас – академия
управления при президенте, которая учит управлять при таких
президентах, как у нас, с 1991 года, и где готовят винтики в эту
систему. Которая не хочет и не будет сама себя менять.
Источник: Алексей Мочанов / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
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