Властям выгодно, чтобы было обосрано с ног до головы все, что может угрожать их экспериментам с дерибаном и кумовством { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/mochanov/vlastyam-vygodno-chtoby-bylo-obosrano-s-nog-do-golovy-vse-chto-mozhet-ugrozhat-ih-eksperimentam-s-deribanom-i-kumovstvom-240259.html" }, "headline": "Властям выгодно, чтобы было обосрано с ног до головы все, что может угрожать их экспериментам с дерибаном и кумовством", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2402/59_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-04-06T12:08:10+02:00", "dateModified": "2018-04-06T12:21:41+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "В Украине пока нет таких персоналий, которым бы верило общество, считает блогер и телеведущий Алексей Мочанов." , "keywords": "Украина, налоги, Алексей Мочанов, чиновники" } Алексей Мочанов Волонтер, блогер, телеведущий. все материалы автора → Властям выгодно, чтобы было обосрано с ног до головы все, что может угрожать их экспериментам с дерибаном и кумовством Сегодня 12.08 | комментариев: Заставить платить налоги? Или стимулировать их платить? Народ и правительство думают по-разному. Диаметрально. А сколько было трепа на Майдане, что "мы за народ, за страну, за вас, душу й тіло ми положим за вашу свободу, только не уходите, стойте, мерзните, боритесь, гибнете и голосуйте!". Никто не говорил, что когда они дорвутся до корыта, станут частью системы и не планируют ее менять.Только закручивать гайки, наглеть, тупить и умничать. Расчет и надежда на то, что украинцы разобщены, народ оболванен, одурачен и зомбирован ящиком с болтунами и негодяями. Вокруг кого собраться, чтобы сбросить гнет и иго лгунов со стяжателями? Нет пока в Украине ни такой идеологии, ни такой силы, ни таких персоналий, которым бы поверили крайний, решающий раз. Никто никому не верит, никто ни о ком и ни о чем не думает, кроме себя.Властям выгодно, чтобы украинцы были разобщены и втянуты в терки-разборки. Чтобы было обосрано с ног до головы все, что может угрожать их экспериментам с дерибаном и кумовством. Кто в таких условиях будет хотеть платить налоги, зная, что они уйдут не на страну и инфраструктуру, а говнюкам на бюджетные расходы? Говнюкам, а не бюджетникам. Какой стимул? 0,0.Пока не поменяется система, доверия к чиновникам и политикам в системе не будет никакого. А надежды на то, что эти поменяют систему, которую они же сами выстраивали долгие годы, никакой. Тупик? Или новая революция, кровавый и беспощадный истинно народный бунт? Теперь – вооруженный?Февральская у нас уже была. Потом премьер драпал в женском платье. Царскую семью пустили в расход. Во что вылился и материализовался октябрь – мы тоже знаем. Помним. Видели. Не дай бог таких исторических параллелей! Но власть, временные правительства, варяги и их превосходительства упорно ведут именно к этому. Не ведая, что творят, и с мыслями исключительно о чужих, народных деньгах. Своих-то нет, только бюджетные, из закромов.Потому что и в бизнесе они могут только решать, тырить, дерибанить и откатывать. Строить – это искусство. И ему нужно учиться так же точно, как и управлять. А у нас – академия управления при президенте, которая учит управлять при таких президентах, как у нас, с 1991 года, и где готовят винтики в эту систему. Которая не хочет и не будет сама себя менять. Источник: Алексей Мочанов / Facebook Опубликовано с личного разрешения автора Сводка.нет - Новости Украины и Мира



