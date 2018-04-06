Погода, Новости, загрузка...
Мочанов: Властям выгодно, чтобы было обосрано с ног до головы все, что может угрожать их экспериментам с дерибаном и кумовством
06.04.2018 11:24
var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4148; coreola.articleid = 240259; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4148] = 4148; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); });
Искать
  • Главная
  • Новости
  • Вопрос дня
  • Публикации
  • Спецпроекты
  • Интервью Дмитрия Гордона
  • Эксклюзив G
  • Бульвар Гордона
  • UA
  • English
  • О нас
  • КИЕВ
  • ВОЙНА В УКРАИНЕ
  • ПОЛИТИКА
  • ДЕНЬГИ
  • МИР
  • СПОРТ
  • КУЛЬТУРА
  • ЗДОРОВЬЕ
  • Еще
  • КИЕВ
  • Днепр
  • Донецк
  • Луганск
  • Львов
  • Мариуполь
  • Одесса
  • Харьков
  • ИНФОГРАФИКА
  • Фото
  • Видео
  • Архив
  • Надежда Савченко Владимир Рубан Назар Холодницкий
  • выборы президента РФ 2018 Сергей Скрипаль пожар в Кемерово
  • Правда о Киеве в оккупации
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs.html", "name": "Блоги" } } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs/mochanov.html", "name": "Алексей Мочанов" } } ] }
  • ГОРДОН
  •  
  • Блоги
  •  
  • Алексей Мочанов
  • Властям выгодно, чтобы было обосрано с ног до головы все, что может угрожать их экспериментам с дерибаном и кумовством
  { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/mochanov/vlastyam-vygodno-chtoby-bylo-obosrano-s-nog-do-golovy-vse-chto-mozhet-ugrozhat-ih-eksperimentam-s-deribanom-i-kumovstvom-240259.html" }, "headline": "Властям выгодно, чтобы было обосрано с ног до головы все, что может угрожать их экспериментам с дерибаном и кумовством", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2402/59_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-04-06T12:08:10+02:00", "dateModified": "2018-04-06T12:21:41+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "В Украине пока нет таких персоналий, которым бы верило общество, считает блогер и телеведущий Алексей Мочанов." , "keywords": "Украина, налоги, Алексей Мочанов, чиновники" } Алексей Мочанов

Волонтер, блогер, телеведущий.

все материалы автора →

Властям выгодно, чтобы было обосрано с ног до головы все, что может угрожать их экспериментам с дерибаном и кумовством

Сегодня 12.08 | комментариев: Заставить платить налоги? Или стимулировать их платить? Народ и правительство думают по-разному. Диаметрально. А сколько было трепа на Майдане, что "мы за народ, за страну, за вас, душу й тіло ми положим за вашу свободу, только не уходите, стойте, мерзните, боритесь, гибнете и голосуйте!". Никто не говорил, что когда они дорвутся до корыта, станут частью системы и не планируют ее менять.Только закручивать гайки, наглеть, тупить и умничать. Расчет и надежда на то, что украинцы разобщены, народ оболванен, одурачен и зомбирован ящиком с болтунами и негодяями. Вокруг кого собраться, чтобы сбросить гнет и иго лгунов со стяжателями? Нет пока в Украине ни такой идеологии, ни такой силы, ни таких персоналий, которым бы поверили крайний, решающий раз. Никто никому не верит, никто ни о ком и ни о чем не думает, кроме себя.Властям выгодно, чтобы украинцы были разобщены и втянуты в терки-разборки. Чтобы было обосрано с ног до головы все, что может угрожать их экспериментам с дерибаном и кумовством. Кто в таких условиях будет хотеть платить налоги, зная, что они уйдут не на страну и инфраструктуру, а говнюкам на бюджетные расходы? Говнюкам, а не бюджетникам. Какой стимул? 0,0.Пока не поменяется система, доверия к чиновникам и политикам в системе не будет никакого. А надежды на то, что эти поменяют систему, которую они же сами выстраивали долгие годы, никакой. Тупик? Или новая революция, кровавый и беспощадный истинно народный бунт? Теперь – вооруженный?Февральская у нас уже была. Потом премьер драпал в женском платье. Царскую семью пустили в расход. Во что вылился и материализовался октябрь – мы тоже знаем. Помним. Видели. Не дай бог таких исторических параллелей! Но власть, временные правительства, варяги и их превосходительства упорно ведут именно к этому. Не ведая, что творят, и с мыслями исключительно о чужих, народных деньгах. Своих-то нет, только бюджетные, из закромов.Потому что и в бизнесе они могут только решать, тырить, дерибанить и откатывать. Строить – это искусство. И ему нужно учиться так же точно, как и управлять. А у нас – академия управления при президенте, которая учит управлять при таких президентах, как у нас, с 1991 года, и где готовят винтики в эту систему. Которая не хочет и не будет сама себя менять.

Источник: Алексей Мочанов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить