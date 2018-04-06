Так уж исторически сложилось, что два из трех крупнейших операторов мобильной связи в Украине имеют бенефициарами российский капитал. Про российские банки молчу. На их защиту любит становиться Сережа Лещенко, рассказывающий о том, что «там наши люди работают».

Но потомственному правдорубу, чемпиону по идиотизму и клиническому патриоту имярёк Виталий Куприй (нардеп от партии «Укроп», если шо) все эти факты не мешают спать. Его ноздри расширяются гневными крыльями из-за покупки украинскими инвесторами доли во всемирно известной сетке быстрого питания “BurgerKing”, работающей по франшизе в том числе в России –

В принципе, такая норма морали, как последовательность, пану Куприю несвойственна. Ведь, согласитесь, набросить «ай-ай, подарили стране-оккупанту 100 млн долларов», и не замечать 5,5 ярдов долларов США, выведенных хозяином Куприя — Коломойским из страны – это попахивает некими двойными стандартами. Говоря проще: где требование в СБУ по поводу намытых БЕНЕфициаром твоей политической деятельности мегатонн бабла, Виталя? Или не за то папка денежку давал, чтобы на папку вякальник раззевать?

Официально заявляю: все предложения с вопросительными знаками в этом посте являются риторическими и не требуют ответов.

Дякую за увагу.

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