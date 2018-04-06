Рынки акций Европы возобновили падение

Фондовые индексы Западной Европы в пятницу возобновили снижение из-за нового витка споров США и Китая о пошлинах, которые повышают угрозу мировой торговой войны.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:50 КВ опустился на 0,52% и составил 374,16 пункта.

Британский FTSE 100 снизился на 0,2%, французский индикатор CAC 40 - на 0,5%, германский DAX - на 0,7%, испанский IBEX 35 - на 0,5%.

Президент США Дональд Трамп дал намек торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру изучить возможность расширения списка китайских товаров, облагаемых повышенными ввозными пошлинами, на $100 млрд в дополнение к уже объявленным $50 млрд.

Министерство торговли Китая в ответ пообещало также ввести новые меры, если Вашингтон расширит ограничения на ввоз китайских товаров в США. Пекин подчеркнул, что намерен защищать свои торговые интересы любой ценой.

Фьючерсы на фондовые индексы США также снижаются. Дешевеют цветные металлы, включая медь, нефть и соевые бобы. Цены на золото, иена и франк сдержанно дорожают из-за усилившегося неприятия риска.

Новый шаг Д.Трампа лишил инвесторов оптимизма, который ранее на этой неделе позволил рынкам немного отыграть мартовское падение. До пятницы аналитики полагали, что громкие заявления США и Китая лишь маскируют переговоры, а итоговые меры будут намного мягче. И многие из экспертов продолжают придерживаться этой точки зрения.

"Сегодня на рынки давит новое объявление Трампа о пошлинах, но, несмотря на демонстрацию намерений, мы все еще очень далеки от полномасштабной торговой войны, - отметил аналитик ETX Capital Нил Уилсон. - Пока речь идет только о предложениях, и у властей есть много времени и способов, чтобы дать задний ход".

Однако если тарифы все же станут реальностью, то потенциальный убыток экономике Китая может составить до 0,5% ВВП, прогнозируют эксперты Capital Economics. До очередного раунда заявлений Д.Трампа они оценивали объем негативных последствий для Китая в 0,1% ВВП.

Объем промышленного производства в Германии в феврале уменьшился на 1,6% вопреки прогнозам - аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 0,3% относительно предыдущего месяца. По сравнению с февралем 2017 года германское промпроизводство выросло на 2,6% вместо прогнозировавшихся 4,4%.

Котировки акций крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP опустились на 1,3% на торгах в Лондоне на фоне падения цен на большинство видов сырья, второй по величине компании отрасли Rio Tinto - на 1,7%, сырьевого трейдера Glencore - на 2%.

Бумаги фармкомпании Shire подорожали на 1,3% в ходе сессии в Лондоне. Как стало известно в пятницу, глава японской Takeda Кристоф Вебер подтвердил аналитикам на этой неделе, что его компания рассматривает покупку Shire и потенциальные размеры сделки, сумма которой может составить десятки миллиардов долларов, не являются препятствием.

Цена акций бюджетного авиаперевозчика easyJet увеличилась на 0,6%. Несмотря на отмену в марте 1274 рейсов, или 3% от плана, из-за плохой погоды и забастовок, компания увеличила и пассажирооборот, и коэффициент загруженности рейсов по сравнению с мартом 2017 года.

В прошлом месяце рейсами easyJet воспользовались 6,5 млн пассажиров, на 3,4% больше, чем годом ранее. Загруженность самолетов выросла на 0,7 процентного пункта - до 93,4%. При этом в марте 2017 года было отменено только 575 рейсов.