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В Николаеве командир взвода требовал взятку, чтоб не отправлять подчиненного в зону АТО
06.04.2018 11:31
В Николаеве командир взвода требовал взятку, чтоб не отправлять подчиненного в зону АТО

За $400 преступник обещал рядовому перевод в другое подразделение

СБУ разоблачила в Николаеве на взятке командира взвода одной из воинских частей, — сообщает пресс-центр ведомства, информирует svodka.net.

Правоохранители установили, что военный требовал от родителей своего подчиненного 400 долларов США. За эти деньги преступник обещал рядовому перевод в другое подразделение, во избежание отправки в район проведения АТО.

Оперативники спецслужбы задержали военного на одной из улиц областного центра во время получения всей суммы взятки. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются первоочередные следственно-оперативные действия. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась вместе с военной прокуратурой.

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