|В Николаеве командир взвода требовал взятку, чтоб не отправлять подчиненного в зону АТО
|06.04.2018 11:31
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За $400 преступник обещал рядовому перевод в другое подразделение
СБУ разоблачила в Николаеве на взятке командира взвода одной из воинских частей, — сообщает пресс-центр ведомства, информирует svodka.net.
Правоохранители установили, что военный требовал от родителей своего подчиненного 400 долларов США. За эти деньги преступник обещал рядовому перевод в другое подразделение, во избежание отправки в район проведения АТО.
Оперативники спецслужбы задержали военного на одной из улиц областного центра во время получения всей суммы взятки. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются первоочередные следственно-оперативные действия. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась вместе с военной прокуратурой.
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