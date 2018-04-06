За $400 преступник обещал рядовому перевод в другое подразделение

СБУ разоблачила в Николаеве на взятке командира взвода одной из воинских частей, — сообщает пресс-центр ведомства, информирует svodka.net.

Правоохранители установили, что военный требовал от родителей своего подчиненного 400 долларов США. За эти деньги преступник обещал рядовому перевод в другое подразделение, во избежание отправки в район проведения АТО.

Оперативники спецслужбы задержали военного на одной из улиц областного центра во время получения всей суммы взятки. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются первоочередные следственно-оперативные действия. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась вместе с военной прокуратурой.

Читайте: В Киеве на взятке попался сотрудник Кабмина

Сводка.нет - Новости Украины и Мира