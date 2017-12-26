В выходные киевляне стали массово жаловаться, что со столичных дворов перестали вывозить мусор

Последствия снегопада, который прошел еще в начале прошлой недели, киевляне «разгребают» до сих пор. В выходные киевляне стали массово жаловаться, что со столичных дворов перестали вывозить мусор, с крыш плохо убирают глыбы и сосульки, а уже подтаявший снег утопил город в лужах. «Сегодня» выяснила, когда решат проблемы.

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