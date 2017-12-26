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Киевляне возмущены работой коммунальных служб в выходные (фото)
26.12.2017 09:34
Киевляне возмущены работой коммунальных служб в выходные (фото) Сотрудники коммунальных служб эту причину подтверждают.

В выходные киевляне стали массово жаловаться, что со столичных дворов перестали вывозить мусор

Борщаговская. Жители ждут, когда уберут скопившийся мусор. Автор фото: Александр Яремчук, «Сегодня»

Последствия снегопада, который прошел еще в начале прошлой недели, киевляне «разгребают» до сих пор. В выходные киевляне стали массово жаловаться, что со столичных дворов перестали вывозить мусор, с крыш плохо убирают глыбы и сосульки, а уже подтаявший снег утопил город в лужах. «Сегодня» выяснила, когда решат проблемы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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