|Киевляне возмущены работой коммунальных служб в выходные (фото)
|26.12.2017 09:34
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В выходные киевляне стали массово жаловаться, что со столичных дворов перестали вывозить мусорБорщаговская. Жители ждут, когда уберут скопившийся мусор. Автор фото: Александр Яремчук, «Сегодня»
Последствия снегопада, который прошел еще в начале прошлой недели, киевляне «разгребают» до сих пор. В выходные киевляне стали массово жаловаться, что со столичных дворов перестали вывозить мусор, с крыш плохо убирают глыбы и сосульки, а уже подтаявший снег утопил город в лужах. «Сегодня» выяснила, когда решат проблемы.
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