При получении 4 тыс.долл взятки на Черниговщине задержан председатель одной из райгосадминистраций. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Черниговской области, передает

"Полицейские установили, что неправомерную выгоду взяточник - исполняющий обязанности председателя районной государственной администрации одного из районов Черниговщины - требовал и получил за ряд незаконных "услуг", связанных с техническими вопросами выделения земельных участков. Общая сумма неправомерной выгоды составила 5000 американских долларов. Чиновник был задержан при получении им основной части взятки - 4000 долларов. Первую часть неправомерной выгоды, тысячу долларов, чиновник получил еще месяц назад ", - говорится в сообщении.

За эти деньги взяточник обещал местному предпринимателю помогать в получении разрешения на разработку технической документации о выделении земельных участков, утверждения проекта их землеустройства и заключения договоров аренды на эти участки от имени районной государственной администрации. Указанная земля относится к категории нераспределенных (невостребованных) участков, то есть таких, которые принадлежали или умершим гражданам, не имеющим наследников, или пропавшим без вести лицам.



По факту преступления полиция и военная прокуратура вместе провели ряд неотложных следственных действий, в частности, наряду с обыском в служебном кабинете чиновника состоялся и обыск по месту его проживания.

Сейчас задержанному чиновнику готовится сообщение о подозрении по части 3 ст. 368 (получение неправомерного вознаграждения) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал СБУ задержала чиновника Укртрансбезпекы , который требовал от предпринимателя тридцать восемь тысяч долларов США за выдачу разрешений на международные грузовые перевозки, мотивируя это "дефицитом" соответствующих бланков. За каждый оформленный документ чиновник получал от ста до пятисот долларов США при официальной стоимости бланка в сорок девять гривен.





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