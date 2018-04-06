Оружие житель Киевской области привозил из зоны
антитеррористической операции, куда ездил по личным делам, заявили
в Службе безопасности Украины. Житель Киевской области вывозил
боеприпасы из зоны АТО Фото: ssu.gov.ua "Правоохранители
установили, что житель одного из районных центров Киевской области
хранил запас военных средств поражения в арендованных помещениях
бывших насосных станций", – рассказали в СБУ.По данным ведомства,
оружие мужчина привозил из зоны АТО, куда ездил по личным делам.Во
время обысков оперативники СБУ нашли гранату РГД-5 с запалом,
ручной пулемет Калашникова, дымовую шашку и более двухсот патронов
различного калибра.Изъятое оружие направили на экспертизу.Уголовное
производство открыли по по ч. 1 ст. 263 ("незаконное обращение
с оружием") Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику
грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
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