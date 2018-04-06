Оружие житель Киевской области привозил из зоны антитеррористической операции, куда ездил по личным делам, заявили в Службе безопасности Украины. Житель Киевской области вывозил боеприпасы из зоны АТО Фото: ssu.gov.ua "Правоохранители установили, что житель одного из районных центров Киевской области хранил запас военных средств поражения в арендованных помещениях бывших насосных станций", – рассказали в СБУ.По данным ведомства, оружие мужчина привозил из зоны АТО, куда ездил по личным делам.Во время обысков оперативники СБУ нашли гранату РГД-5 с запалом, ручной пулемет Калашникова, дымовую шашку и более двухсот патронов различного калибра.Изъятое оружие направили на экспертизу.Уголовное производство открыли по по ч. 1 ст. 263 ("незаконное обращение с оружием") Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки области киевской зоны украины оружие Теги: происшествия