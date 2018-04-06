Бедолагу “Адмирала Кузнецова” настигает одна неудача за другой. То опозорится на весь мир своей дымовой завесой, камуфляжный эффект которой на Западе так никто и не оценил (когда корабль скрыт в дыму, по нему ведь сложнее попасть!), то он свои же истребители успешно топит (хотя на самом деле экспериментировал с новыми методами гидрологии), то никак на ремонт не может встать! А теперь ещё и разгромная статья от The National Interest, в которой единственный российский авианесущий крейсер был причислен к пятерке худших в мире.

Конечно, о том, что “Кузя” лишь пародия на авианосец и о том, что он страдает огромным количеством неизлечимых болезней (не лечатся которые в основном из-за отсутствия необходимых у РФ технологий и средств) мы знали давно. Но, вот ведь что интересно, российский псевдо-авианосец хотя и занял пятое место в рейтинге худших авианосцев, но все остальные представители рейтинга – корабли постройки начала ХХ века!

Так, в список попал британский авианосец Eagle, спущенный на воду в 1918 году, французский Bearn, спущенный в 1920-м, японский Kaga, спущен в 1921-м, и авианосец ВМС США Ranger, спущенный в 1934-м. То есть, “Адмирал Кузнецов” оказался лишь ненамного лучше по своему КПД кораблей столетней давности! Но дальше даже больше.

Дело в том, что все эти авианосцы можно считать первым блином, который, как водится, вышел комом. Однако годы спустя эти державы стали строить одни из лучших авианосцев в мире. А что же Россия?

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А Россия, после получения, а точнее – кражи, “Адмирала Кузнецова” только тем и занималась, что пыталась его отремонтировать и модернизировать. И не более того, причем, как показывает время — безуспешно. Даже когда речь заходит о новом авианосце проекта 23000Э “Шторм” то возникает куда больше доводов тому, что он не будет реализован, нежели таки будет.

А потому, ВМФ РФ ещё долго, а может быть и навсегда, придется довольствоваться флагманом, занимающем почетное 5-е место в списке худших авианосцев ХХ века. Величие, оно такое, с привкусом угара…

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