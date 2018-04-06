|Преступность в Лондоне: за ночь ранили 6 подростков
|06.04.2018 11:46
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Шесть подростков были ранены за прошлую ночь в разных районах Лондона, полиция заявляет о повышении преступности между несовершеннолетних, передает со ссылкой на Sky news.
"Шесть подростков подверглись ножевым ранениям в четырех разных районах Лондона. Младшему из них 13-лет, мальчика доставили в больницу," - говорится в сообщении.
Указывают, что число преступлений такого формата в Лондоне достигло самого высокого уровня с 2010-11 года.
Также три подростка были доставлены в больницу, двум из них по 15 лет, они находятся в серьезном, но стабильном состоянии.
Еще одного подростка отвезли в больницу после ножевого ранения. Его состояние было охарактеризовано как серьезное, но стабильное. Полиция арестовала трех мальчиков по подозрению в тяжких телесных повреждениях.
Ранее в четверг, еще один 15-летний мальчик был найден раненым.
Так, в знак давления на детективов Скотленд-Ярд заручился поддержкой полиции Лондона, чтобы помочь справиться с количеством дел.
Напомним, показатели убийств в Лондоне впервые обогнали криминогенную ситуацию в Нью-Йорке.