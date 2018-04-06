Шесть подростков были ранены за прошлую ночь в разных районах Лондона, полиция заявляет о повышении преступности между несовершеннолетних, передает со ссылкой на Sky news.

"Шесть подростков подверглись ножевым ранениям в четырех разных районах Лондона. Младшему из них 13-лет, мальчика доставили в больницу," - говорится в сообщении.

Указывают, что число преступлений такого формата в Лондоне достигло самого высокого уровня с 2010-11 года.

Также три подростка были доставлены в больницу, двум из них по 15 лет, они находятся в серьезном, но стабильном состоянии.

Еще одного подростка отвезли в больницу после ножевого ранения. Его состояние было охарактеризовано как серьезное, но стабильное. Полиция арестовала трех мальчиков по подозрению в тяжких телесных повреждениях.

Ранее в четверг, еще один 15-летний мальчик был найден раненым.

Так, в знак давления на детективов Скотленд-Ярд заручился поддержкой полиции Лондона, чтобы помочь справиться с количеством дел.

Напомним, показатели убийств в Лондоне впервые обогнали криминогенную ситуацию в Нью-Йорке.

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