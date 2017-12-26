|Morgan Stanley: стоимость биткоина может упасть до нуля
|26.12.2017 09:40
|
По мнению специалистов банка Morgan Stanley, стоимость биткоина (bitcoin) может упасть до нуля, передает со ссылкой на Эхо Москвы.
По их мнению, курс популярной криптовалюты может упасть, если в мире ее не начнут принимать в качестве платежного средства.
По данным банка, из 500 крупнейших мировых онлайн-магазинов биткоины принимают только три.
Между тем за сутки курс биткоина вырос более чем на 10 процентов и поднялся выше 15 тысяч долларов. Не так давно курс биткоина доходил до 20 тысяч долларов.
Поделитесь статьей с друзьями