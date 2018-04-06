В Херсоне группа лиц предприняла попытку отбить у сотрудников недавно задержанного на админгранице с Крымом «депутата Евпаторийского городского совета», подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Об этом на своей странице в сообщил постпред президента в АРК Борис Бабин, передает .

Сегодня в Херсонском суде задержанному избирали меру пресечения.

По мнению Бабина, причина инцидента – в отсутствии должного уровня координации правоохранительных органов, «которое приводит к подобному поднятию головы российской пятой колонны в районах приближенных к Крыму».

«Особый "привет" херсонской полиции и нацгвардейцам», - написал Бабин.

При этом никаких подробностей об инциденте он не рассказал.

Пресс-секретарь Алена Гитлянская сказала , что не владеет информацией об указанном происшествии.

Пресс-служба полиции Херсонской области на телефонные звонки, к сожалению, не отвечает.

3 апреля, задержала гражданина Украины, который в сентябре 2014 года был избран "депутатом" так называемого "Евпаторийского горсовета" от политической партии "Единая Россия", созданного незаконными оккупационными органами власти на территории аннексированного полуострова. Задержанному сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины.

В свою очередь, и.о. управляющего делами мэрии Херсона Екатерина Гандзюк уточнила, что во главе нападавших был локальный сепаратист Кирилл Стремоусов.

Как отмечает местное издание , суд избирал меру пресечения капитану судна "Норд" под флагом , арестованному в Азовском море. При этом женщина, представившаяся женой задержанного, заявила, что сегодня в 12:00 ее мужа должны были отпустить, но этого не случилось.

Адвокат задержанного добавил, что люди, сопровождавшие его без наручников в суд, не захотели представляться, один из них хватал за руки и дергал жену капитана. После, по словам адвоката, началась драка, у него забрали телефон, а женщину уложили на пол.















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