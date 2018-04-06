Соответствующее видео показал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

Постоянный представитель РФ в Совете Безопасности ООН Василий Небензя разразился оскорблениями в адрес главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, информирует svodka.net.

Соответствующее видео показал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

«Я бы, кстати, посоветовал господину Джонсону прочитать и другие романы Достоевского или хотя бы ознакомиться с их названиями (имеется ввиду роман»Идиот» — Ред.). Я сам эти названия приводить не буду», — намекнул он.

Как сообщал «Обозреватель», Небензя обвинил во время экстренного заседания Великобританию в провокациях в связи с отравлением шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

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Вежливый Небензя: Я бы посоветовал господину Джонсону ознакомиться и с другими романами Достоевского. Их названия я приводить не буду pic.twitter.com/cPihe95EHu — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 5 апреля 2018 г.

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