|Постпред РФ в Совбезе ООН разразился оскорблениями в адрес Бориса Джонсона (ВИДЕО)
|06.04.2018 11:47
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Соответствующее видео показал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.
Постоянный представитель РФ в Совете Безопасности ООН Василий Небензя разразился оскорблениями в адрес главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, информирует svodka.net.
Соответствующее видео показал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.
«Я бы, кстати, посоветовал господину Джонсону прочитать и другие романы Достоевского или хотя бы ознакомиться с их названиями (имеется ввиду роман»Идиот» — Ред.). Я сам эти названия приводить не буду», — намекнул он.
Как сообщал «Обозреватель», Небензя обвинил во время экстренного заседания Великобританию в провокациях в связи с отравлением шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.
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