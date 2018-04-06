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Оля Полякова похвалилася неймовірно ніжною паскою (ВІДЕО)
06.04.2018 11:48
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Відома співачка Оля Полякова, яка нещодавно скандалила з комунальниками через поганий дах у своєму домі, напередодні влаштувала вдома справжній кулінарний марафон і з доньками спекла чимало пасок.

"Напередодні світлого свята Пасхи ділюсь з вами секретом приготування смачних пасок", - говорить зірка. На відео видно, як старша донька Полякової - Маша, прикрашає паску цукровими квітами.

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic) 5 Кві 2018 р. о 3:11 PDT


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