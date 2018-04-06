Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сказал, что название нервно-паралетическому веществу "Новичок" придумано для линейки боевых отравляющих веществ, которые, разрабатывались во многих странах, в том числе в США и в Великобритании. Небензя: На помощь Борису Джонсону и британскому МИД, как Чип и Дейл, поспешили британские спецслужбы Фото: ЕРА "Еще раз хотим довести до мира, что "Новичок" – это не российский копирайт, несмотря на якобы очевидное русское название. Это название придумано на Западе для линейки боевых отравляющих веществ, которые, что не является откровением для экспертных и научных кругов, разрабатывались во многих странах, в том числе в США и в Великобритании", – сказал он.Небензя заявил, что недавно министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон в ответ на прямой вопрос корреспондента издания Deutsche Welle прямо подтвердил, что у Великобритании есть его образцы. А из сайта МИД Британии было удалено сообщения о российском происхождении вещества."Это уже вызвало скандал. Но на помощь Борису Джонсону и британскому МИД, как Чип и Дейл, поспешили британские спецслужбы", – добавил он. 4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". 22 марта премьер Великобритании Тереза Мэй, сославшись на результаты экспертизы, сообщила канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что агент производился в России.После этого около 30 стран мира решили депортировать российских дипломатов. Кремль принял симметричные меры.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными.4 апреля в Гааге состоялась инициированная Россией специальная сессия Организации по запрещению химического оружия, посвященная делу Скрипаля. По ее итогам ЕС призвал Россию сотрудничать с ОЗХО и ответить на вопросы британского правительства.В делегации Великобритании при Организации по запрещению химического оружия назвали "извращением" предложение РФ участвовать в расследовании нападения на Скрипаля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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