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Постпред РФ в Совбезе ООН заявил, что название "Новичок" придумано на Западе
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06.04.2018 11:48
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сказал, что
название нервно-паралетическому веществу "Новичок" придумано для
линейки боевых отравляющих веществ, которые, разрабатывались во
многих странах, в том числе в США и в Великобритании. Небензя: На
помощь Борису Джонсону и британскому МИД, как Чип и Дейл, поспешили
британские спецслужбы Фото: ЕРА "Еще раз хотим довести до мира, что
"Новичок" – это не российский копирайт, несмотря на
якобы очевидное русское название. Это название придумано на Западе
для линейки боевых отравляющих веществ, которые, что не является
откровением для экспертных и научных кругов, разрабатывались во
многих странах, в том числе в США и в Великобритании", –
сказал он.Небензя заявил, что недавно министр иностранных дел
Соединенного Королевства Борис Джонсон в ответ на прямой вопрос
корреспондента издания Deutsche Welle прямо подтвердил, что у
Великобритании есть его образцы. А из сайта МИД Британии было
удалено сообщения о российском происхождении вещества."Это уже
вызвало скандал. Но на помощь Борису Джонсону и британскому МИД,
как Чип и Дейл, поспешили британские спецслужбы", – добавил
он. 4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие
выяснило, что во время покушения использовался разработанный в
России нервно-паралитический агент "Новичок". 22 марта премьер
Великобритании Тереза Мэй, сославшись на результаты экспертизы,
сообщила канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю
Макрону, что агент производился в России.После этого около 30
стран мира решили депортировать российских дипломатов.
Кремль принял симметричные меры.Спикер МИД РФ Мария Захарова
заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее
словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими
учеными.4 апреля в Гааге состоялась инициированная Россией
специальная сессия Организации по запрещению химического оружия,
посвященная делу Скрипаля. По ее итогам ЕС призвал Россию
сотрудничать с ОЗХО и ответить на вопросы британского
правительства.В делегации Великобритании при Организации по
запрещению химического оружия назвали
"извращением" предложение РФ участвовать в расследовании
нападения на Скрипаля.
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