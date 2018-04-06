В Британии на пасхальную церковную службу пришли Елизавета II, принц Уильям и Кейт Миддлтон, но необычное поведение королевы обсуджают в сети до сих пор, сообщает Viva .

Стоит отметить, что королева Британии настолько была рада католическому празднику, что ее улыбка стала причиной многочисленных обсуждений в сети.

По данным источника, выходя из церкви, королева Великобритании была в заметно приподнятом настроении. Она пообщалась с детьми, который были также на службе, обменялась несколькими словами с церковнослужителем, и в при этом всех одаривала широкой улыбкой.

Кроме этого, так как чаще только Елизавета II серьезна и сдержана на всех светских мероприятиях, ее улыбка не осталась без должного внимания и стала хитом в сети.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, во вторник, 3 апреля, в Британии госпитализировали жена королевы Елизаветы II принца Филиппа для проведения операции на тазобедренном суставе, которая была запланирована ранее.

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