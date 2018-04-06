|В Великобритании увеличивается количество несчастных людей - исследование
|06.04.2018 11:54
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Национальный опрос Великобритании показывает, что благосостояние молодежи упало в течение последних 12 месяцев и является на самом низком уровне после того, как исследование было впервые проведено в 2009 году. Об этом сообщает со ссылкой на Тhe Guardian.
Исследование, основанное на опросе 2194 респондентов в возрасте от 16 до 25 лет, показало, что трое из пяти молодых людей регулярно испытывают на себе стресс от мыслей о работе и деньгах, каждый четвертый чувствует себя "безнадежным", а половина испытывает проблемы с психическим здоровьем.
Почти половина сказала, что они не чувствуют, что они могут
справляться с неудачами в жизни, но, несмотря на это, более
четверти заявили, что не будут просить помощи, в случае
переутомления или перегрузки.
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