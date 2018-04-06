Национальный опрос Великобритании показывает, что благосостояние молодежи упало в течение последних 12 месяцев и является на самом низком уровне после того, как исследование было впервые проведено в 2009 году. Об этом сообщает со ссылкой на Тhe Guardian.

Исследование, основанное на опросе 2194 респондентов в возрасте от 16 до 25 лет, показало, что трое из пяти молодых людей регулярно испытывают на себе стресс от мыслей о работе и деньгах, каждый четвертый чувствует себя "безнадежным", а половина испытывает проблемы с психическим здоровьем.

Почти половина сказала, что они не чувствуют, что они могут справляться с неудачами в жизни, но, несмотря на это, более четверти заявили, что не будут просить помощи, в случае переутомления или перегрузки.



Индекс показывает, что молодые люди особенно разочарованы в рынке труда и обеспокоены деньгами и будущими перспективами.



Каждый десятый отметил, что потерял работу из-за увольнения или рабочий договор не был продлен, тогда как 54% заявили, что обеспокоены своими финансами.



В докладе подаються существенные различия между мыслями молодых мужчин и женщин, в частности, когда речь идет о том, как они чувствуют себя относительно своих будущих перспектив.



Молодые женщины на 16% чаще думают о том, что они "недостаточно хороши в целом" чем мужчины.



Как сообщал украинцы недовольны своей жизнью. Почти половина отмечает, что уровень доходов недостаточный для нормальной жизни. Кроме того, не устраивает украинцев текущее состояние в системе здравоохранения, образования, политики безопасности и правовая ситуации. Об этом свидетельствуют результаты экспресс-исследования Европейской бизнес ассоциации - Барометр счастья в Украине.

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