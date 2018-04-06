|Мосийчук: Сразу после покушения на мою жизнь спецслужбы РФ пытались совершить против меня еще одно преступление
|06.04.2018 11:56
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https://www.facebook.com/igor.mosijcuk/posts/1692143884195705
Вечером 25 октября 2017 года на улице Адама Мицкевича в Киеве возле телеканала "Еспресо" произошел взрыв. Первой жертвой стал охранник Мосийчука Руслан Кушнир, второй – подполковник МВД в отставке Михаил Мормиль. Мосийчук получил ранения, кроме него пострадали политолог Виталий Бала и женщина, которая возвращалась домой с работы. Уголовное производство открыли по статье "теракт". 20 февраля 2018 года нардеп сообщил, что знает "фамилии и контакты" людей, которые покушались на него. 23 февраля Мосийчук заявил, что дело раскрыто, исполнители установлены.5 апреля 2018 года в Службе безопасности Украины заявили, что следствие установило группу лиц, причастных к террористическому акту. Организатором теракта в СБУ назвали сотрудника Генерального штаба вооруженных сил РФ, имя которого не сообщили. По данным следствия, он завербовал двух граждан Украины: уроженца Азербайджана Александра Григоряна и Игоря Лысака. Также у Григоряна и Лысака был сообщник – Михаил Мятных. Следствие установило, что Григорян изготовил и привел в действие взрывное устройство, а Лысак установил взрывчатку на мопед и доставил его к офису "Еспресо". Совершив теракт, оба выехали из Украины: Григорян – в оккупированный Крым, а Лысак – в Беларусь. Затем, по данным СБУ, оба перебрались в Россию.
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