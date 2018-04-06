Народный депутат Украины от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что оперативники и следователи СБУ задокументировали действия спецслужб РФ, готовивших против него еще одно преступление. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Мосийчук: Действия спецслужб РФ были тщательно задокументированы оперативниками и следователями СБУ Фото: Ігор Мосійчук / Facebook на своей странице в Facebook."Сразу после покушения на мою жизнь спецслужбы РФ пытались совершить против меня еще одно преступление. И в этом случае действия спецслужб РФ были тщательно задокументированы оперативниками и следователями СБУ. По этому факту СБУ возбуждено еще одно уголовное производство, о результатах расследования которого должны сообщить уже после пасхальных праздников", – написал он. https://www.facebook.com/igor.mosijcuk/posts/1692143884195705 Вечером 25 октября 2017 года на улице Адама Мицкевича в Киеве возле телеканала "Еспресо" произошел взрыв. Первой жертвой стал охранник Мосийчука Руслан Кушнир, второй – подполковник МВД в отставке Михаил Мормиль. Мосийчук получил ранения, кроме него пострадали политолог Виталий Бала и женщина, которая возвращалась домой с работы. Уголовное производство открыли по статье "теракт". 20 февраля 2018 года нардеп сообщил, что знает "фамилии и контакты" людей, которые покушались на него. 23 февраля Мосийчук заявил, что дело раскрыто, исполнители установлены.5 апреля 2018 года в Службе безопасности Украины заявили, что следствие установило группу лиц, причастных к террористическому акту. Организатором теракта в СБУ назвали сотрудника Генерального штаба вооруженных сил РФ, имя которого не сообщили. По данным следствия, он завербовал двух граждан Украины: уроженца Азербайджана Александра Григоряна и Игоря Лысака. Также у Григоряна и Лысака был сообщник – Михаил Мятных. Следствие установило, что Григорян изготовил и привел в действие взрывное устройство, а Лысак установил взрывчатку на мопед и доставил его к офису "Еспресо". Совершив теракт, оба выехали из Украины: Григорян – в оккупированный Крым, а Лысак – в Беларусь. Затем, по данным СБУ, оба перебрались в Россию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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