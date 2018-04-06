|В России вскоре могут заблокировать Telegram
|06.04.2018 11:57
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На территории России вскоре могут заблокировать мессенджер Telegram, сообщает Интерфакс.
По полученным данным, в пятницу, 6 апреля, Роскомнадзор направил в московский суд соответствующий иск.
Стоит отметить, что причиной иска является отказ администрации Telegram предоставить российским спецслужбам ключи для расшифровки переписок пользователей.
Как сообщал svodka.net ранее, в четверг, 29 марта, около 11:00 в работе Telegram произошел масштабный сбой по всему миру. С трудностями со входом и отправлениями сообщений в Telegram столкнулись пользователи в Украине, России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Германии, Казахстане. Также была нарушена работа мессенджера в США, Таиланде, Малайзии, Индии, Бразилии и других.
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