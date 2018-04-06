На территории России вскоре могут заблокировать мессенджер Telegram, сообщает Интерфакс . По полученным данным, в пятницу, 6 апреля, Роскомнадзор направил в московский суд соответствующий иск. Стоит отметить, что причиной иска является отказ администрации Telegram предоставить российским спецслужбам ключи для расшифровки переписок пользователей. Как сообщал svodka.net ранее, в четверг, 29 марта, около 11:00 в работе Telegram произошел масштабный сбой по всему миру . С трудностями со входом и отправлениями сообщений в Telegram столкнулись пользователи в Украине, России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Германии, Казахстане. Также была нарушена работа мессенджера в США, Таиланде, Малайзии, Индии, Бразилии и других. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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