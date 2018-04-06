Основным источником финансирования "Радикальной партии Ляшко" является госбюджет - глава исполкома

"Радикальную партию Олега Ляшко" финансово поддерживают представители бизнеса, но основным является государственное финансирование, заявляет глава исполнительного комитета этой партии Юрий Зинченко.

"Понятное дело, что у "Радикальной партии Олега Ляшко" есть довольно много людей, в том числе из бизнеса, которые поддерживают цели партии. Но это не основной источник финансирования. Основной – бюджет", - сказал Ю.Зинченко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, где и какие источники финансирования намерена привлекать партия в период избирательной кампании.

Он отметил, что в настоящее время бюджетного финансирования для функционирования политической силы довольно, и добавил, что государственное финансирование находится на высоком уровне.

Согласно украинскому законодательству, политические силы, которые имеют представительство в Верховной Раде, получают государственное финансирование.

Полный текст интервью Ю.Зинченко агентству будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".