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Маркл посетила рождественскую службу вместе с королевской семьей
26.12.2017 09:40
Невеста принца Гарри вместе с ним и всей королевской семьей пришла на рождественскую службу в церковь.   | Маркл пришла на праздничную службу с королевской семьей Фото: EPA Видео обнародовали на странице BBC в Facebook.
https://www.facebook.com/bbcnews/videos/10155430448692217/
Служба проходила в церкви Марии Магдалены в Сандрингеме. Об этом сообщает The Sun.Королева Елизавета II, ее супруг, принц Филипп, принц Уильям и герцогиня Кембриджская, Кейт Миддлтон, принц Чарльз и герцогиня Корнуолльская Камилла также присутствовали на церемонии.Свадьба Маркл и принца Гарри назначена на 19 мая 2018 года.фотогалерея (1 из 8)
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Меган Маркл и принц Гарри Принц Филипп, Меган Маркл и принц Гарри Меган Маркл и принц Гарри Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Меган Маркл и принц Гарри Кейт Миддлтон, принц Уильям, Меган Маркл и принц Гарри Кейт Миддлтон и Меган Маркл Меган Маркл Меган Маркл и принц Гарри Меган Маркл и принц Гарри Фото: EPA Меган Маркл и принц Гарри Принц Филипп, Меган Маркл и принц Гарри Фото: EPA Принц Филипп, Меган Маркл и принц Гарри Меган Маркл и принц Гарри Фото: EPA Меган Маркл и принц Гарри Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Меган Маркл и принц Гарри Фото: EPA Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Меган Маркл и принц Гарри Кейт Миддлтон, принц Уильям, Меган Маркл и принц Гарри Фото: EPA Кейт Миддлтон, принц Уильям, Меган Маркл и принц Гарри Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: EPA Кейт Миддлтон и Меган Маркл Меган Маркл Фото: EPA Меган Маркл Меган Маркл и принц Гарри Фото: EPA Меган Маркл и принц Гарри ar_prev ar_prev

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