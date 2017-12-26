|Маркл посетила рождественскую службу вместе с королевской семьей
|26.12.2017 09:40
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https://www.facebook.com/bbcnews/videos/10155430448692217/
Служба проходила в церкви Марии Магдалены в Сандрингеме. Об этом сообщает The Sun.Королева Елизавета II, ее супруг, принц Филипп, принц Уильям и герцогиня Кембриджская, Кейт Миддлтон, принц Чарльз и герцогиня Корнуолльская Камилла также присутствовали на церемонии.Свадьба Маркл и принца Гарри назначена на 19 мая 2018 года.фотогалерея (1 из 8)
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