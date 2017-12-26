Невеста принца Гарри вместе с ним и всей королевской семьей пришла на рождественскую службу в церковь. | Маркл пришла на праздничную службу с королевской семьей Фото: EPA Видео обнародовали на странице BBC в Facebook. https://www.facebook.com/bbcnews/videos/10155430448692217/ Служба проходила в церкви Марии Магдалены в Сандрингеме. Об этом сообщает The Sun.Королева Елизавета II, ее супруг, принц Филипп, принц Уильям и герцогиня Кембриджская, Кейт Миддлтон, принц Чарльз и герцогиня Корнуолльская Камилла также присутствовали на церемонии.Свадьба Маркл и принца Гарри назначена на 19 мая 2018 года.фотогалерея (1 из 8) развернуть на весь экран



Фото: EPA Меган Маркл и принц Гарри Фото: EPA Принц Филипп, Меган Маркл и принц Гарри Фото: EPA Меган Маркл и принц Гарри Фото: EPA Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Меган Маркл и принц Гарри Фото: EPA Кейт Миддлтон, принц Уильям, Меган Маркл и принц Гарри Фото: EPA Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: EPA Меган Маркл Фото: EPA Меган Маркл и принц Гарри Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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