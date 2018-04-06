Родственники, адвокаты и пророссийские активисты устроили потасовку перед заседанием херсонского суда об избрании меры пресечения задержанному накануне депутату "Евпаторийского городского совета". Об этом корреспонденту сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

"Вчера перед началом судебного заседания его родственники (задержанного, - ред.), адвокаты и пророссийские активисты устроили потасовку. Ничего критичного не произошло. Это можно назвать разве что инцидентом. Он, скорее, был эмоциональным. Сейчас все направлено в прокуратуру АРК Крым. Она будет принимать решения и квалифицировать их действия", - отметила Гитлянская.

Напомним, 5 апреля в Херсоне группа лиц пыталась отбить у сотрудников СБУ депутата "Евпаторийского городского совета".

Как сообщал депутата "Евпаторийского городского совета" задержали на пункте пропуска "Чаплинка" на административной границе с временно аннексированным Крымом. 5 апреля Херсонский городской суд избрал "депутату" меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без альтернативы внесения залога.

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