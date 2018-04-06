Бывший атаман террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) решил вернуться на оккупированную территорию Донецкой области, передает со ссылкой на .

"Я тут сидел-сидел без особых дел на работе своей, да и подумал: а почему-бы мне не подать заявление на получение "гражданства "ДНР"? Российское законодательство двойного гражданства не запрещает для граждан, не задействованных в государственной службе (а я уже давно не задействован и ни разу не депутат даже муниципального уровня)", – написал он в своем блоге в LiveJournal.

Гиркин назвал себя вторым "министром обороны" "ДНР", похваставшись деятельной "защитой" псевдореспублики.

"И даже "пожалован" (хотя "жестянку" и не получал, и не намерен) - "героем ДНР" ("наравне" с предателем "республики" паном , гнусным ворюгой Тимофеевым-"Ташкентом" и такими "героями", как Бородай, Пинчук и еще кучей всякой сволочи). Не смотря на перманентные обвинения в "сдаче половины территории "республики", "предательстве", "дезертирстве" и т.п.", – добавил экс-главарь террористов.

По его словам, "паспорт" даст ему право на свободное передвижение на территории наравне с украинским документом.

Гиркин пояснил, что собирается вернуться в Донецк, потому что осенью на территории "ДНР" запланированы так называемые выборы, чтобы стать представителем какого-нибудь "кандидата".

"В общем, претендовать на статус кандидата в "главы ДНР", не могу (да и не хочу), а вот, став гражданином непризнанной республики - выступить в качестве официального помощника и представителя какого-нибудь кандидата – вполне", – написал он.

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