По запасам газа Украина входит в число лидеров на континенте, но годами руководители государства ездили в Москву, «обменивали газовые подачки на независимость»

Наращивание собственной добычи газа в объеме не менее 1 млрд кубометров топлива в год позволит в среднесрочной перспективе отказаться от любого импорта и развить собственную добывающую промышленность, заявил премьер Владимир Гройсман во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде, информирует svodka.net.

Он заявил, что по запасам газа Украина входит в число лидеров на континенте, но годами руководители государства ездили в Москву, «обменивали газовые подачки на независимость», а тем временем собственная промышленность уничтожалась.

«Сегодня вопрос энергобезопасности очень важный. Мы говорим и делаем условия, при которых объем добычи газа будет расти – не менее 1 млрд в год. Это обеспечит независимость от любого импорта», — отметил он.

Напомним, добыча природного газа в Украине в 2017 году увеличилась на 4,2% (на 838,2 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 20 млрд 825,3 млн куб. м.

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В том числе добыча газа государственной «Укргаздобычей» составила 15 млрд 243,7 млн куб. м (+4,4% к 2016-му), «Укрнафты» – 1 млрд 101,4 млн куб. м (-15,1%), другими компаниями – 4 млрд 480,2 млн куб. м (+9,6%).

Добыча газа в Украине в 2016 году увеличилась на 0,5% (на 91,1 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 19 млрд 987,1 млн куб. м.

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