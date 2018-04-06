1. Состояние здоровья незаконно осужденного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха, который с 19 марта держит голодовку, ухудшается.

При этом он не намерен останавливать свой протест. Прокуратура АРК сотрудничает с общественными организациями при сборе информации о лицах, причастных к преследованию Владимира Балуха. Эти лица будут привлечены к уголовной ответственности, сообщил начальник управления надзора за уголовным производством ведомства Игорь Поночовный

2. Будни оккупированного россией Крыма. Через центр Керчи прошла очередная колонна военной техники

3. Православие в опасности. В ночь с 3 на 4 апреля в ФСБшной церкви Смоленской иконы Божьей Матери, расположенной близ симферопольского аэропорта, оккупанты якобы нашли самодельное взрывное устройство. Кроме того, севастопольские ватники сообщили: “Горпищенко. У нас в мусорке нашли гранату”. Ни одна из этих находок почему-то не стала мейнстримом в информационном пространстве Крыма. Куда проще ловить фейковых “диверсантов”, а потом неделю рассказывать об успехах “спецоперации”.

4. Новости культурного Крыма. В Севастополе пройдёт выставка… На выставке покажут “современные образцы вооружения российской армии”. Выставка будет сопровождаться “праздничным концертом”

5. В апреле ЖД станции Крыма снова посетит “поезд победы”. Крымские ватники будут в экстазе! Когда у них закончатся пляски на костях?. Тем временем жители Яны-Капу (Красноперекопска) жалуются, что оккупанты гонят бюджетников встречать поезд под роспись, с угрозами увольнения и лишения стимулирующих. Говорят, что так происходит во время всех шабашей. В едином порыве, так сказать

6. Ватные жёнки крымских моряков, которые находятся на задержанном судне-нарушителе “Норд”, вопят о “пиратстве” и “захвате” судна Украиной. При этом украинцев называют “хохлами” и взывают к международному праву. Про международное право мне снова очень смешно слышать от этих двуногих особей без мозгов, поддержавших оккупацию Крыма

7. На севастопольском ватофоруме предатели, когда видят неудобные посты, считают, что это либо “провокация”, либо их пишет “Крымский бандеровец”: “Мне вот интересно, вы, шановный, провокатор или глупец? А может, это тот самый Крымский Бандеровец пишет?”, — ответил ватник на сообщение другого ватника, который собрался прятать аусвайс в трусы при пересечении временной админграницы Крыма с материковой Украиной. Ватникам очень не нравится, когда мы высмеиваем их двуличную фальшь

8. Даже экстренные службы в Керчи не так просто вызвать: “Почему звонишь 103, а соединяет «скорая Темрюк»? И дебилы не говорят, как вызвать скорую Керчи. 55 минут ждала”, “Сеть у нас такая. На 102 так же, но они обязаны принять вызов и передать в Керчь”

9. Пока жителей оккупированного Крыма приучают к загонам, привыкшие к жизни в гетто жители россии требуют смириться и перестать ныть: “Была сегодня на автовокзале (в Феодосии). В шоке от того, что происходит… Поставили забор! Заезжать теперь на вокзал вообще нельзя. А чтобы зайти или выйти, нужно обходить всю территорию! Анон”. Ответы: “Заглянул как-то недавно в группу «подслушано Ялта» и там то же самое — забор вокруг автовокзала и очень мого возмущенных ялтинцев”, “Так на всех автовокзалах почти по всей россии. Привыкайте. Это еще досмотр не поставили”, “Страх — он везде. Боятся”, “В Симфе так же”, “Сейчас так везде”, “У нас в Судаке тоже поставили забор. Смотрится, как в клетке”, “Все правильно, стадо должно быть в загоне”, “(Холопка со стажем из Красноярска пишет) А как вы хотели? Спасибо скажите, что о вашей безопасности беспокоятся, так что не нойте”

10. Покращилось и на пляжах Ялты: “Приморский пляж в Ялте. Сначала всё разломали, а теперь и заборами закрывают все проходы. Кто объяснит, что там происходит, а?”. Ответы: “Все для людей”, “Новый хозяин жизни показывает своё «Я»”, “Антитеррор. Начали с вокзала, продолжают на пляже”, “Это называется «дерибан»!!!В Симеизе оттяпали пляж «Башмак» — огородили забором. Теперь вирус перешел на Ялту! Скоро Крымское побережье превратится в гетто!!”. После этого комментарии закрыли

11. Одна из достопримечательностей Крыма — Боткинская дорога — кое-где превратилась в мусорную свалку

12. Мы стали забывать, что севастопольская вата все еще стоит в очередях за медальками в честь оккупендума и значками, которыми заманивали на выРАБЫ путина

13. В Крыму продают российскую туалетную бумагу “Честный выбор”. Оказывается, честный выбор при россии всё же возможен. Можно даже купить два (или больше) рулона, тогда получатся честные выборы

14. Севастопольская вата гонит метлами даже виртуальных понаехавших, которые из своих мухосрансков учат жизни. Некоторые мечтают, чтобы город снова закрыли: “Хочу занести в Черный список «виртуальных» шановных понаехавших. Что в наших севастопольских группах делают целые армии людей из всех городов необъятной россии? Почему в наши местные наболевшие проблемы пытаются встрять со своим мнением люди из Питера, Хабаровска, Москвы, Сарова, Тюмени и т.д., и т.п.?”. Ответы: “Сейчас начнётся…”, “Переживают за нас”, “Им оттуда виднее”, “Ага, переживают и дают советы. У самих то в городах и сёлах благополучие, порядок и благоденствие”, “Сейчас начнут автора поста учить, как не надо говорить на понаехавших сами же понаехавшие”, “Потому что где родились, там НЕ пригодились. Вот и пытаются самоутвердиться в севастопольской группе, не понимая, что со своим уставом в чужой монастырь не лезут”, “Потому что им надо распихивать своё говняное нутро по всем пабликам в интернете!”, “Потому что народ такой, из серии попугая Кеши. Везде были, все знаем, ща вас научим. Только вот мнение «учеников» не спросили, нужны ли им их нравоучения”, “Я из Балаклавы. Я считаюсь понаехавшим?”, “Не, вы особая каста. Раньше в Балаклаву севастопольцев даже не пускали. Завидовали вам, у вас барабулька была самая свежая. Балаклава — это сказка! Вот если бы ее закрыли, я бы сразу переехала туда жить!”

15. Сьогодні 1481-ий день каменепаду в Криму.

P.S. “Севастополь. Подвозил пенсионерку. За минуту разговора услышал: «Как хорошо, что россия пришла» и «Все засрали за эти четыре года, лес вырубают, свои дворцы строят, быдло наехало. Сталина на них нет». Ну вот что у них в голове? Может, реально вата?”.

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