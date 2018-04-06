В Украине люди, которые не хотят видеть страну мощной, пытаються сделать все для того, чтобы к государству было утрачено доверие. Такое заявление сделала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в эфире одного из украинских телеканалов.

"Тем, кто не хочет видеть мощную Украины, выгодно, чтобы не было доверия к государству. Я думаю, что они раскручивают дело, когда есть новые изменения и неуверенность людей. Когда меняется система здравоохранения, все не уверены, боятся. Они это раскручивают, чтобы люди не доверяли государству. Это очень опасно", - отметила Супрун.

Она также подчеркнула, что намерена продолжать руководить Минздравом и по собственному желанию уходить в отставку не намерена.

"Я работаю с командой Министерства здравоохранения. Мы все вместе в команде пробуем быстрее и наиболее качественно внедрить изменения, которые мы хотим увидеть, которых ждет украинский народ много лет, воплощать в нашей стране", - заявила и.о. министра.

Как сообщал svodka.net ранее, и.о. главы Министерства здравоохранения Украины Ульяне Супрун пытались дать взятку в виде квартиры .

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