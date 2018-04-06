В Киеве в Пасхальную ночь продлят работу общественного транспорта

В ночь из 7 на 8 апреля 2018 года метрополитен в Киеве будет работать на один час дольше, а начнет работу 8 апреля 2018 года на час раньше, сообщает Управление информационного обеспечения и доступа к публичной информации Киевской городской государственной администрации

Также 7 апреля на один час будет продлена работа наземного пассажирского транспорта общего пользования, а 8 апреля она начнется на час раньше. "Перевозки будут осуществляться существующими маршрутами, которые проходят около станций метрополитена, и после прохождения последних поездов метро", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о трамваях №№1, 3, 5, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 28, 29 и 33, троллейбусах №№3, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 37, 38, 40, 41, 45 и 50, автобусах №№18, 20, 21, 33, 37, 45, 53, 62, 95, 99, 114, 115, маршрутных такси №№150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 457, 500, 502, 530, 537, 548 и 550.

Также в ночь с 7 на 8 апреля 2018 года будет продлена работа обеих линий скоростного трамвая – до 2:30 на Троещине и до 2:15 на Борщаговке, начнут работу они в 4:00, а также фуникулера, который ночью 8 апреля будет работать до 1:00 и откроется уже в 5:00.

Также с 5:00 до 10: 00 8 апреля будет увеличено количество единиц городского пассажирского транспорта общего пользования, который проходит около мест проведения богослужений.

Также в случае перекрытия движения транспорта по четной стороне ул.Оноре де Бальзака на участке от ул.Каштановая до ул.Теодора Драйзера на жилмассиве Троещина путь следования автобусов №№ 21 и 73 на этом участке может быть изменен.