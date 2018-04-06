В прессе сообщения о санкциях были напечатаны под заголовками, что российские олигархи, попавшие в ранее опубликованный список, будут санкционированы: какое-то количество наиболее приближенных. Песков на это дело уже отреагировал, сказав, что домыслы, которые просачиваются в прессу, комментировать не станет, но добавил, что в России нет олигархов…

Вообще, с точки зрения реальной действительности, а не того, что говорит Песков, абсолютно точно какое-то количество такого рода людей попадет под новые персональные санкции США. И мало того, мы наблюдаем удивительную историю, в которой это еще не произошло. Доклад был опубликован давно, в нем была как открытая часть, так и закрытая. Дональда Трампа публично обвинили, в том числе видные члены Конгресса и Сената, что он саботирует выполнение этого закона. Министр финансов, который ответственен за установление и соблюдение санкционного режима, прокомментировал это так, что санкции будут объявлены и что это займет несколько недель с момента опубликования того доклада.

Ну а сейчас мы видим то, что не является ни новостью, ни неожиданностью: просто американская система выполняет принятый закон. Он будет выполнен в том объеме, который американские чиновники, включая Министерство юстиции и Министерство финансов, посчитают нужным. Видимо, они проводят консультации также и с такими службами, как ЦРУ, ФБР и АНБ.

То, что сейчас у многих персонажей в России под одним местом зажжена зажигалка, абсолютно понятно. Думаю, огромное количество людей сейчас, если мягко выражаться, испытывают беспокойство по этому поводу. Недолго осталось ждать того, что случится дальше. Будет интересно посмотреть, сколько из них лишатся не только виз в США, возможности осуществлять свободные поездки по всему миру и пользоваться мировой банковской системой, а также какие активы у них арестуют, если они эти активы не вывели из-под американской юрисдикции. Попав под санкции, они станут полными финансовыми, юридическими и любыми другими изгоями во всех других частях света. Потому что человек, попавший в санкционный список США, не может ни счет открыть нигде, ни поехать в какие-то страны, ни получить визу, он будет как прокаженный. Так что я желаю им всяческих успехов в труде и обороне путинской ОПГ. Да воздастся им по заслугам!

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Другое дело, что я хотел бы, чтобы это было сделано против сотен людей, которые являются видными членами путинской ОПГ. Я бы хотел, чтобы между них были в том числе главные пропагандисты. Международные силы коалиции против Гитлера в Нюрнбергском процессе нашли в себе силы признать роль пропаганды и вынесли смертный приговор через повешение (нацистскому пропагандисту, — «Апостроф») Юлиусу Штрейхеру. А Штрейхер имеет своих последователей: это Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев, всякие начальники вроде Константина Эрнста. Их всех тоже необходимо подвергнуть санкциям, я считаю. К сожалению, они пока что избежали этого.

Думаю, что сейчас реально больно будет какому-то количеству путинских прихвостней. Скоро мы, конечно, увидим оглашенный список, кого санкционируют, и он будет далеко не последним. Это будет, так сказать, первая партия. Часть из них, вероятно, будут фронтменами Путина.

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