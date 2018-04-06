Русское командование на Донбассе продолжает комплектовать личный состав боевиков за счет граждан России, ФСБ отбирает у "добровольцев" российские паспорта. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает

"Вместе ФСБ РФ вводит дополнительные меры для сокрытия пребывания российских граждан на так называемой военной службе в составе оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В частности, так называемым добровольцам перед отправкой с территории России представители ФСБ РФ меняют паспорта российских граждан на паспорта псевдореспублик ДНР и ЛНР. При этом у указанных лиц вызывает беспокойство отсутствие порядка возврата им документов ", - сообщил Гуцуляк.



Как сообщал ранее разведка сообщала, что боевики в Донбассе планируют провести провокации и осветить их в российских СМИ.





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