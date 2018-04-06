|ФСБ отбирает российские паспорта у "добровольцев", которые идут воевать на Донбасс - разведка
|06.04.2018 12:09
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Русское командование на Донбассе продолжает комплектовать личный состав боевиков за счет граждан России, ФСБ отбирает у "добровольцев" российские паспорта. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает
"Вместе ФСБ РФ вводит дополнительные меры для сокрытия
пребывания российских граждан на так называемой военной службе в
составе оккупационных войск на временно оккупированных территориях
Донецкой и Луганской областей. В частности, так называемым
добровольцам перед отправкой с территории России представители ФСБ
РФ меняют паспорта российских граждан на паспорта псевдореспублик
ДНР и ЛНР. При этом у указанных лиц вызывает беспокойство
отсутствие порядка возврата им документов ", - сообщил
Гуцуляк.