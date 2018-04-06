В страстную пятницу хотелось бы поделиться с читателями увиденным. На этих фотографиях Сергей Голоха запечатлел Новоигнатьевское кладбище в Донецке. То, что от него осталось. Вдалеке проглядывает полуразрушенный Иверский монастырь. Это район аэропорта. Линия разграничения.

От этих фотографий становится дурно. Можно ли себе представить, что творится в душе человека, который смотрит на развороченную миной могилу деда, отца или матери? Едва ли…

Я не буду писать о попранной Конституции, о нечеловеческой подлости и жестокости майданных правителей, применивших вооруженные силы против своих же граждан и городов. Все эти увещевания остались в 2014 году.

Донбасс уже победил. Эта победа духа. Дончане не дали пожрать ненависти свои души. В этом их сила и духовная высота. Они остались людьми. В отличии от тех человеконенавистников, которые пытались построить еврорай на крови соотечественников.

И пока в стране победившего майдана упражняются в социальном расизме и расчеловечевании «неправильных украинцев», Донбасс отвечает такими стихотворениями:

Я был одной бездумной болью,

Внезапной, скрюченной, бешеный,

А Он, всемирный, вседовольный,

Зачем-то шел страдать со мной.

Пока навзрыд смеялись боги

И поднимали высоту,

Он шел прокладывать дорогу

Сквозь вековую мерзлоту.

Через проулки и базары,

Через промерзшие тела.

Сюда архангелы боялись

Направить быстрые крыла.

Поэты звали и пророки

В свои надмирные мечты,

А Он наш городок убогий

Учил переходить на Ты.

Дмитрий Трибушный, священник УПЦ

Сводка.нет - Новости Украины и Мира