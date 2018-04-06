|Страстная пятница и духовная сила Донбасса
|06.04.2018 12:10
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В страстную пятницу хотелось бы поделиться с читателями увиденным. На этих фотографиях Сергей Голоха запечатлел Новоигнатьевское кладбище в Донецке. То, что от него осталось. Вдалеке проглядывает полуразрушенный Иверский монастырь. Это район аэропорта. Линия разграничения.
От этих фотографий становится дурно. Можно ли себе представить, что творится в душе человека, который смотрит на развороченную миной могилу деда, отца или матери? Едва ли…
Я не буду писать о попранной Конституции, о нечеловеческой подлости и жестокости майданных правителей, применивших вооруженные силы против своих же граждан и городов. Все эти увещевания остались в 2014 году.
Донбасс уже победил. Эта победа духа. Дончане не дали пожрать ненависти свои души. В этом их сила и духовная высота. Они остались людьми. В отличии от тех человеконенавистников, которые пытались построить еврорай на крови соотечественников.
И пока в стране победившего майдана упражняются в социальном расизме и расчеловечевании «неправильных украинцев», Донбасс отвечает такими стихотворениями:
Я был одной бездумной болью,
Пока навзрыд смеялись боги
Через проулки и базары,
Поэты звали и пророки
Дмитрий Трибушный, священник УПЦ