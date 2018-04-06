Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко считает ключевыми достижениями на посту губернатора строительство новых автомобильных дорог, привлечение инвестиций в регион и развитие медицинской инфраструктуры.

Об этом он рассказал в интервью изданию LB.UA, опубликованном в четверг.

«Я могу сказать, что из глобальных проектов, которые я сделал, и был услышан — Николаевская область — благодаря поддержке президента Украины — стала участницей “таможенного эксперимента”. В результате чего на сегодняшний день мы получили колоссальные деньги и соединили два населенных пункта. Это дорога 15-08, “Снигиревка — Николаев”», — отметил Савченко.

По его словам, ему также «удалось привести довольно крупных инвесторов в Николаевскую область – это солнечная энергетика, ветряная».

«Я провел довольно серьезные переговоры с иностранцами, мы строим крупное предприятие в Снигиревском районе, между населенными пунктами, которые объединились, на огромное количество людей. Что это для Снигиревской громады? Это 80 миллионов плюс к бюджету на сегодняшний день. Каждый год. Это колоссальные деньги для общины», — подчеркнул глава ОГА.

Он также добавил, что в области реализовано много серьезных медицинских проектов, в частности, в Николаевской областной больнице. «Нашли возможности и силы с делать капитальный ремонт в отделения экстрагенитальной патологии беременных в роддоме, где можно принимать сложные роды», — сказал Савченко.

«Я даже не знаю в километрах, сколько мы улиц осветили. Сколько вышек питьевой воды сделали. Вы не забывайте, что я был назначен 6 октября 2016 года. Все инфраструктурные объекты 16-го года относятся к прошлому периоду. Мне надо “плечо” хотя бы в полгода. Поэтому именно 2018 и является годом оценки моей деятельности», — считает глава Николаевской ОГА.

В то же время одной из своих задач он считает решение проблемы с финансированием и обеспечением обслуживания новых инфраструктурных объектов, которые строятся и реконструируются на территории области.

В частности, речь идет о проекте школы фехтования, которая сегодня не находится на балансе у какой бы то ни было структуры, ее содержит застройщик.

«Уже порядка пяти лет. Весь этот стадион построен без единой разрешительной документации. Это — Николаевская область, и я вас приглашаю в нее. … Представляете, с какой проблемой сталкивается каждый месяц тот “строитель”, доставая из кармана деньги на содержание и поддержание стадиона и всей инфраструктуры?», — отметил глава области.

«Я не могу сказать, сколько я раз встречался с министром образования, госпожой Гриневич на тему того, чтобы нам передали этот стадион. Город Николаев выделил субвенцию на строительство объектов — той же школы фехтования — для того, чтобы потом в целом взять этот стадион на баланс и обслуживать его. И, представляете, происходит встреча с представителем Минобразования, где мы слышим: мол, ребята, платите нам миллион гривен в месяц аренды… Вы можете себе представить вообще!? У меня возмущение зашкаливает. Я думал, это какой-то сон», — рассказал Савченко.

По его словам, решение этого вопроса необходимо инициировать на уровне Кабинета министров.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира