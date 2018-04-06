5 апреля телеканал HBO опубликовал в YouTube трейлер фильма "451 градус по Фаренгейту" по одноименному роману Рэя Брэдбери. В романе описывается общество потребления, в котором все книги, заставляющие задумываться о жизни, подлежат сожжению, а их хранение является преступлением. Способные критически мыслить люди оказываются вне закона. Главный герой – "пожарный" Гай Монтэг – постепенно переходит от уверенности в пользе своей работы к разочарованию в ней и становится на сторону инакомыслящих. Режиссером фильма выступит Рамин Бахрани, который написал сценарий вместе с Амиром Надери. Главные роли сыграют Майкл Б. Джордан и Майкл Шеннон. | HBO снял фильм по культовому роману Брэдбери Скриншот: HBO / YouTube видео Видео: HBO / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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