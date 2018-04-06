Телеканал HBO опубликовал трейлер фильма "451° по Фаренгейту". Видео
06.04.2018 12:11
5 апреля телеканал HBO опубликовал в YouTube трейлер фильма "451
градус по Фаренгейту" по одноименному роману Рэя Брэдбери. В романе
описывается общество потребления, в котором все книги, заставляющие
задумываться о жизни, подлежат сожжению, а их хранение является
преступлением. Способные критически мыслить люди оказываются вне
закона. Главный герой – "пожарный" Гай Монтэг – постепенно
переходит от уверенности в пользе своей работы к разочарованию в
ней и становится на сторону инакомыслящих. Режиссером фильма
выступит Рамин Бахрани, который написал сценарий вместе с Амиром
Надери. Главные роли сыграют Майкл Б. Джордан и Майкл Шеннон.
| HBO снял фильм по культовому роману Брэдбери Скриншот: HBO
/ YouTube видео Видео: HBO
/ YouTube